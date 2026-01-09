B1 Inregistrari!
Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă" (VIDEO)

Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă” (VIDEO)

Ana Beatrice
09 ian. 2026, 10:40
Creșterea cazurilor de viroze îi pune pe medici în alertă maximă. Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca numărul să nu scadă" (VIDEO)
Sursă foto: freepik.com
După vacanța de Crăciun, elevii s-au întors în bănci. Școlile și grădinițele și-au redeschis porțile în plină alertă epidemiologică. Numărul copiilor diagnosticați cu viroze este în creștere, iar medicii sunt în alertă maximă. Zilnic, la camerele de gardă ajung sute de mici pacienți cu simptome severe.

Specialiștii avertizează că primele zile de școală sunt critice pentru apariția focarelor de infecție. Aceștia îi sfătuiesc pe părinți să respecte câteva reguli simple de prevenție.

Ce spune Carmen Dorobăţ despre creșterea cazurilor de viroze

Medicii se așteaptă la o creștere semnificativă a numărului de pacienți care se vor prezenta la camerele de gardă în perioada următoare.

„Într-adevăr, ne așteptăm ca în perioada următoare să fie un număr mai mare de pacienți prezentați la camere de gardă. Au început școlile. Începe o viață socială, ca să zic așa, dincolo, după o vacanță. Însă, da, cei care sunt cu simptome de infecții respiratorii, și asta înseamnă febră, frizon, tuse, trebuie să se prezinte la camerele de gardă. Să ia mai întâi legătura eventual chiar cu medicul de familie.

Acum concediile s-au mai terminat. Pentru că astfel de pacient să fie izolat la domiciliu. În felul acesta vom putea, într-o oarecare măsură, să stopăm răspândirea virozelor respiratorii, care sunt foarte multe în această perioadă. Gripă, virus insicial respirator și coronavirus, deci ne așteptăm ca numărul să nu scadă”, a declarat Carmen Dorobăţ, medic infecționist, pentru B1 TV.

Cum pot ajunge virozele respiratorii să necesite internare în spital

„Într-adevăr, aș spune indiferent de cauza virală a afectării, ne interesează persoanele cu risc. Deci, mare atenție la extremele de vârstă. Mare atenție la copii. Mare atenție la vârstnici, care pe acest fond de viroze pot face complicatii. Complicatii care, evident, necesită ulterior internare în spital și o atitudine medicală, care să fie, ca să spun așa, mult mai agresivă și mult mai complexă”, a mai transmis Carmen Dorobăţ.

