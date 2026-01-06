Un accident rutier grav produs luni în municipiul Vatra Dornei a mobilizat un amplu dispozitiv de intervenție, după ce un autoturism a ajuns în albia râului Bistrița. În mașină se aflau doi adulți și patru copii, toți fiind salvați de echipele de intervenție și transportați la spital.

Cum s-a produs accidentul și ce au constatat primele echipaje

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, într-o zonă din municipiul Vatra Dornei. Incidentul a fost semnalat rapid, iar amploarea situației a impus declanșarea unei intervenții complexe, având în vedere numărul mare de persoane implicate.

a transmis detalii despre modul în care s-a desfășurat intervenția și despre resursele mobilizate la fața locului.

„Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei. La fața locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, resursele medicale fiind suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD și SAJ. În sprijin, au intervenit și două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale”, a transmis ISU Suceava potrivit Adevărul.

Ce resurse au fost mobilizate pentru salvarea victimelor

Intervenția a presupus o coordonare atentă între mai multe structuri operative, pentru a asigura evacuarea rapidă și în siguranță a persoanelor din autoturism. Pompierii militari, sprijiniți de jandarmi, au acționat pentru a scoate victimele din mașina răsturnată, aflată într-o zonă dificil accesibilă.

Dispozitivul de intervenție a inclus autospeciale de descarcerare, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, echipaje SMURD, dar și sprijin din partea Jandarmeriei, având în vedere riscurile suplimentare generate de poziția autoturismului.

Care este starea persoanelor implicate în accident

În urma intervenției, toți cei șase ocupanți ai autoturismului au fost evacuați în siguranță. Autoritățile au precizat că toate persoanele erau conștiente și cooperante în momentul salvării, un aspect esențial pentru gestionarea rapidă a situației.

Victimele au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare, conform procedurilor standard aplicate în astfel de cazuri. Unul dintre copii a prezentat simptome de hipotermie, iar un alt copil a suferit răni ușoare, însă starea acestora este stabilă.

Conform ISU Suceava, a fost clasificat drept alertă majoră din cauza numărului mare de persoane aflate în autoturism, dar și a locului în care s-a produs evenimentul. Răsturnarea mașinii în albia râului a crescut nivelul de risc și a impus o reacție rapidă și coordonată. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului și circumstanțele în care autoturismul a părăsit carosabilul.