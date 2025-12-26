Un accident mortal s-a produs, noaptea trecută, pe Drumul Național DN17, în localitatea Prundu Bârgăului, din județul Bistrița Năsăud. Două autovehicule s-au ciocnit, fapt ce a provocat moartea a două persoane.

Accident mortal la Prundu Bârgăului

Impactul dintre cele două a fost atât de violent încât a fost nevoie de intervenția pentru a-i scoate pe pasageri din fiarele contorsionate. Un accident deosebit de grav a avut loc în noaptea de Crăciun pe raza comunei Prundu Bârgăului. În urma impactului violent, o persoană a fost găsită decedată, iar alte două în stop cardio-respirator.

Echipajele medicale au reușit să salveze doar o singură persoană dintre cele două găsite în stop cardio-respirator. Paramedicii care au intervenit la accident au fost nevoiți să declare decesul celei de-a doua victime. Aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare ale lucrătorilor .

„Victimele au fost extrase de către pompierii militari, din păcate, o victimă prezintă leziuni incompatibile cu viața. O victimă a răspuns protocolului de resuscitare, a fost intubată si transportată de către echipajul de terapie intensivă mobilă la UPU SMURD Bistrița. Din păcate, organismul celeilalte victime căreia i s-a aplicat protocolul de resuscitare nu a răspuns manevrelor aplicate, medicul fiind nevoit sa ii declare decesul la locul solicitării”, infomează ISU Bistrița.

Avertizare Infotrafic pentru șoferi

Centrul Infotrafic din a traficul rutier se desfășoară preponderent pe un carosabil uscat, cu o vizibilitate bună. Chiar și așa, șoferii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență pentru a evita un accident.

Pe autostrăzile principale A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, carosabilul este uscat, iar valorile de trafic sunt reduse.

Până la ora 10, România se află sub o avertizare meteo de intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii și ger.