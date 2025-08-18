B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O nouă bacterie ar putea fi prezentă în apa Mării Negre! Care sunt simptomele

O nouă bacterie ar putea fi prezentă în apa Mării Negre! Care sunt simptomele

Elena Boruz
18 aug. 2025, 18:43
O nouă bacterie ar putea fi prezentă în apa Mării Negre! Care sunt simptomele
Sursa foto: Arhivă Personală

Specialiștii avertizează asupra unei bacterii care ar putea fi prezentă în apa Mării Negre! Bacteria „vibrio” apare, în general, în ape calde, iar Marea Neagră poate fi un mediu propice pentru dezvoltarea acesteia.

Pe lângă faptul că infecția se poate lua din apă, dacă intră în contact cu diverse răni, oamenii pot fi de asemenea contaminați de pe uscat. Fructele de mare negătite corespunzător reprezintă un risc, potrivit observator news.

Cuprins:

  • Care sunt simptomele
  • Cine sunt persoanele vizate să se infecteze

Care sunt simptomele

Printre simptomele infectării cu bacteria „vibrio”, se numără dureri de burtă, iritații ale pielii sau, în cazuri mult mai grave, septicemie. În ceea ce îi privește pe copii, specialiștii avertizează să nu intre în apă cu răni sau leziuni deschise, ci să fie acoperite cu un plasture. De asemenea, este necesar să aibă grijă să nu înghită apă din mare.

Cine sunt persoanele vizate să se infecteze

Printre persoanele cele mai vizate sunt copiii. Aceștia prezintă un risc ridicat de infectare cu această bacterie, astfel că le este recomandat părinților să aibă o deosebită grijă în ceea ce îi privește.

Înmulțirea acestei bacterii se face atunci când apa mării atinge peste 20 de grade Celsius. Deși, temperatura apei din Marea Neagră a atins 25 de grade Celsius, momentan, în urma probelor prelevate, nu există motiv de îngrijorare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Blid: Zelenski este instruit de către diplomații britanici despre cum ar trebui să vorbească cu Donald Trump: „Laudă-l cât mai mult”
Externe
Blid: Zelenski este instruit de către diplomații britanici despre cum ar trebui să vorbească cu Donald Trump: „Laudă-l cât mai mult”
Două femei au ajuns la spital, după ce a căzut un copac peste ele. Cât de grav este totul
Eveniment
Două femei au ajuns la spital, după ce a căzut un copac peste ele. Cât de grav este totul
Ce poți prepara cu roșiile uitate prin frigider: Rețeta surprinzătoare cu 3 ingrediente, care a cucerit TikTok-ul (VIDEO)
Eveniment
Ce poți prepara cu roșiile uitate prin frigider: Rețeta surprinzătoare cu 3 ingrediente, care a cucerit TikTok-ul (VIDEO)
Care este cadoul pe care l-a primit un bărbat după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska. Ce i-a oferit liderul rus acestuia
Externe
Care este cadoul pe care l-a primit un bărbat după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska. Ce i-a oferit liderul rus acestuia
Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung
Eveniment
Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung
O nouă stradă a fost construită în Sectorul 3 pentru decongestionarea traficului. Robert Negoiță acuză blocaje administrative din partea Primăriei Capitalei
Eveniment
O nouă stradă a fost construită în Sectorul 3 pentru decongestionarea traficului. Robert Negoiță acuză blocaje administrative din partea Primăriei Capitalei
Doi copii din Iași sunt cei mai buni din lume la aritmetică mentală. „Este un sport al minții. Noi îi spunem și fitness pentru creier” (FOTO)
Eveniment
Doi copii din Iași sunt cei mai buni din lume la aritmetică mentală. „Este un sport al minții. Noi îi spunem și fitness pentru creier” (FOTO)
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 24 de ani. Băiatul a murit în urma unui accident rutier
Eveniment
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 24 de ani. Băiatul a murit în urma unui accident rutier
Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate
Externe
Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate
Tragedie pe o autostradă din Grecia! Trei persoane au murit carbonizate după un accident grav (VIDEO)
Externe
Tragedie pe o autostradă din Grecia! Trei persoane au murit carbonizate după un accident grav (VIDEO)
Ultima oră
19:22 - Blid: Zelenski este instruit de către diplomații britanici despre cum ar trebui să vorbească cu Donald Trump: „Laudă-l cât mai mult”
19:16 - Trump, înainte de discuția cu Zelenski: „Ştiu exact ce fac. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni”
19:04 - Două femei au ajuns la spital, după ce a căzut un copac peste ele. Cât de grav este totul
18:55 - Ce poți prepara cu roșiile uitate prin frigider: Rețeta surprinzătoare cu 3 ingrediente, care a cucerit TikTok-ul (VIDEO)
18:46 - Care este cadoul pe care l-a primit un bărbat după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska. Ce i-a oferit liderul rus acestuia
18:38 - Proiect de lege: Reduceri de posturi și scăderi de salarii la ASF, ANRE și ANCOM
18:23 - Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung
18:20 - Ella și Andrei de la „Insula Iubirii” merg la altar? Ce DETALIU i-a dat de gol
18:17 - O nouă stradă a fost construită în Sectorul 3 pentru decongestionarea traficului. Robert Negoiță acuză blocaje administrative din partea Primăriei Capitalei
18:09 - Doi copii din Iași sunt cei mai buni din lume la aritmetică mentală. „Este un sport al minții. Noi îi spunem și fitness pentru creier” (FOTO)