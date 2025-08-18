O nouă bacterie ar putea fi prezentă în apa Mării Negre! Care sunt simptomele

Specialiștii avertizează asupra unei bacterii care ar putea fi prezentă în apa Mării Negre! Bacteria „vibrio” apare, în general, în ape calde, iar poate fi un mediu propice pentru dezvoltarea acesteia.

Pe lângă faptul că se poate lua din apă, dacă intră în contact cu diverse răni, oamenii pot fi de asemenea contaminați de pe uscat. Fructele de mare negătite corespunzător reprezintă un risc, potrivit

Care sunt simptomele

Printre simptomele infectării cu bacteria „vibrio”, se numără dureri de burtă, iritații ale pielii sau, în cazuri mult mai grave, septicemie. În ceea ce îi privește pe copii, specialiștii avertizează să nu intre în apă cu răni sau leziuni deschise, ci să fie acoperite cu un plasture. De asemenea, este necesar să aibă grijă să nu înghită apă din mare.

Cine sunt persoanele vizate să se infecteze

Printre persoanele cele mai vizate sunt copiii. Aceștia prezintă un risc ridicat de infectare cu această bacterie, astfel că le este recomandat părinților să aibă o deosebită grijă în ceea ce îi privește.

Înmulțirea acestei bacterii se face atunci când apa mării atinge peste 20 de grade Celsius. Deși, temperatura apei din Marea Neagră a atins 25 de grade Celsius, momentan, în urma probelor prelevate, nu există motiv de îngrijorare.