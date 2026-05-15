Acasa » Monden » Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan

Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 16:20
Foto: Hepta/Bestimage / WALTER / BESTIMAGE.
Cuprins
  1. O nouă schimbare radicală în viața celor doi
  2. Afganistanul, capitolul care i-a schimbat imaginea lui Harry
  3. Harry și Meghan încearcă să își reinventeze imaginea pe platforma Netflix

După proiectele despre viața de familie, lifestyle și culisele lumii polo, Prințul Harry și Meghan Markle pregătesc o schimbare surprinzătoare pe platourile Netflix, alegând să producă un film inspirat din războiul din Afganistan și din experiențele dramatice ale soldaților britanici aflați sub asediu, informează Reuters, citat de Agerpres.

O nouă schimbare radicală în viața celor doi

Noul proiect marchează o schimbare radicală pentru cuplul Sussex, mai ales după perioada în care Meghan s-a concentrat pe imaginea de lifestyle și business personal. În ultimele luni, ducesa a promovat intens brandul As Ever, precum și producții cu atmosferă relaxată și elegantă.

Acum însă, Harry și Meghan aleg o temă complet diferită, mai exact adaptarea cărții „No Way Out”, care urmărește povestea unei unități britanice atacate de talibani în Afganistan.

Pentru Harry, alegerea are și o încărcătură personală puternică, având în vedere trecutul său militar.

Afganistanul, capitolul care i-a schimbat imaginea lui Harry

Înainte de contractele cu Netflix, Harry era cunoscut în presa britanică drept „prințul soldat”.
Acesta a participat la două misiuni în Afganistan și a servit ca pilot de elicopter Apache.

Experiențele de pe front i-au construit imaginea de membru al familiei regale apropiat de armată și de veterani.

Acum, acea parte din trecutul său pare să devină și sursă de inspirație pentru noile proiecte cinematografice ale cuplului.

Harry și Meghan încearcă să își reinventeze imaginea pe platforma Netflix

Anunțul vine după ce Harry și Meghan își caută noi formule de succes pentru platforma de streaming Netflix. Unele dintre proiectele recente ale ducesei nu au generat impactul așteptat, iar colaborările din zona de lifestyle au trecut prin foarte multe schimbări.

În această situație, filmul al cărui subiect este Afganistan pare o încercare de repoziționare a cuplului către producții mult mai dramatice și serioase.

Pe lângă acest proiect, cei doi lucrează și la o dramă preluată din lumea exclusivistă a polo-ului din Florida.

