O rețea de traficanți care acționa în zona Gării de Nord din a fost destructurată în urma a 19 percheziții domiciliare. Ancheta a scos la iveală că traficanții foloseau minori pentru distribuirea substanțelor psihoactive și a drogurilor de mare risc.

Descoperiri în prima cauză penală

Potrivit DIICOT, într-o primă cauză penală, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de efectuarea, fără drept, a operațiunilor cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, scrie Adevărul.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2024, șase persoane (trei femei și trei bărbați), ar fi procurat, deținut și vândut produse psihoactive, dar și droguri de mare risc, sub formă de substanță vegetală impregnate cu MDMB – INACA, MDMB – BUTINACA, 5 FLUORO – ADB și MDMB 4en – PINACA. Substanțele interzise ar fi fost comercializate preponderent, în zona Gării de Nord, din municipiul Timișoara, iar, pentru a minimiza riscul de a fi prinși, una dintre persoane (majoră), ar fi folosit pentru distribuție două persoane minore, de 15 și 13 ani”, a precizat DIICOT.

În urma cercetărilor, au fost indisponibilizate aproximativ 60 de doze de produs psihoactiv, vândute la prețuri cuprinse între 150 și 500 de lei.

A doua cauză penală: legături cu furturi

Într-o a doua cauză penală, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara, sub coordonarea unui procuror, au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară. Persoanele cercetate erau bănuite de săvârșirea infracțiunilor de furt, tăinuire și instigare la tăinuire, existând indicii că o parte dintre consumatori ar fi achiziționat drogurile în schimbul bunurilor furate.

„Pe parcursul cercetărilor, polițiștii Inspectoratului de Poliței Județean Timiș, Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara și jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara au efectuat 154 de depistări privind traficul de droguri și operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara și Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș”, au transmis autoritățile.