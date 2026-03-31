O rețea de traficanți de droguri a fost destructurată la Timișoara. Mai mulți minori, folosiți pentru distribuție

Selen Osmanoglu
31 mart. 2026, 14:14
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Descoperiri în prima cauză penală
  2. A doua cauză penală: legături cu furturi

O rețea de traficanți care acționa în zona Gării de Nord din Timișoara a fost destructurată în urma a 19 percheziții domiciliare. Ancheta a scos la iveală că traficanții foloseau minori pentru distribuirea substanțelor psihoactive și a drogurilor de mare risc.

Descoperiri în prima cauză penală

Potrivit DIICOT, într-o primă cauză penală, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de efectuarea, fără drept, a operațiunilor cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc, scrie Adevărul.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2024, șase persoane (trei femei și trei bărbați), ar fi procurat, deținut și vândut produse psihoactive, dar și droguri de mare risc, sub formă de substanță vegetală impregnate cu MDMB – INACA, MDMB – BUTINACA, 5 FLUORO – ADB și MDMB 4en – PINACA. Substanțele interzise ar fi fost comercializate preponderent, în zona Gării de Nord, din municipiul Timișoara, iar, pentru a minimiza riscul de a fi prinși, una dintre persoane (majoră), ar fi folosit pentru distribuție două persoane minore, de 15 și 13 ani”, a precizat DIICOT.

În urma cercetărilor, au fost indisponibilizate aproximativ 60 de doze de produs psihoactiv, vândute la prețuri cuprinse între 150 și 500 de lei.

A doua cauză penală: legături cu furturi

Într-o a doua cauză penală, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara, sub coordonarea unui procuror, au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară. Persoanele cercetate erau bănuite de săvârșirea infracțiunilor de furt, tăinuire și instigare la tăinuire, existând indicii că o parte dintre consumatori ar fi achiziționat drogurile în schimbul bunurilor furate.

„Pe parcursul cercetărilor, polițiștii Inspectoratului de Poliței Județean Timiș, Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara și jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara au efectuat 154 de depistări privind traficul de droguri și operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara și Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș”, au transmis autoritățile.

Citește și...
Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
Eveniment
Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
Politică
ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
Eveniment
Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
Eveniment
Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
Eveniment
S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
Eveniment
Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
(VIDEO) Polițiștii de frontieră din Calafat au făcut o descoperire neașteptată într-un camion care transporta mașini second-hand
Eveniment
(VIDEO) Polițiștii de frontieră din Calafat au făcut o descoperire neașteptată într-un camion care transporta mașini second-hand
Avantajele paturilor tapițate: stil, confort și funcționalitate
Eveniment
Avantajele paturilor tapițate: stil, confort și funcționalitate
Semnal de alarmă tras de Mirabela Grădinaru. Apel urgent către părinți: “Fiţi atenţi la tăceri, nu doar la cuvintele copiilor”
Eveniment
Semnal de alarmă tras de Mirabela Grădinaru. Apel urgent către părinți: “Fiţi atenţi la tăceri, nu doar la cuvintele copiilor”
„Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr”. Dialog halucinant între un șofer și polițistul care nici nu intenționa să-l amendeze
Eveniment
„Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr”. Dialog halucinant între un șofer și polițistul care nici nu intenționa să-l amendeze
17:36 - Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
17:16 - Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
17:07 - Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
17:04 - ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
16:38 - Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
16:33 - Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
16:31 - Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
16:25 - S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
16:06 - Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
16:03 - Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul