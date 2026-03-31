Premierul ungar Viktor Orban şi liderul de centru-dreapta se află într-o competiţie strânsă pentru din 12 aprilie. Scrutinul are o importanță deosebită deoarece poate pune capăt celor 16 ani de domnie a și a lui Orban.

Care sunt șansele lui Viktor Orban?

Viktor Orban, în vârstă de 62 de ani, conduce partidul FIDESZ și se confruntă cu cea mai dificilă provocare electorală de la revenirea la putere din 2010. Conform unei analize realizată de Reuters, sondajele de opinie independente arată că formațiunea sa se află în spatele partidului de centru-dreapta TISZA, condus de Peter Magyar. Cu toate acestea, pe panourile publicitare din Budapesta, FIDESZ se prezintă drept „Alegerea sigură”.

Observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au calificat ultimele alegeri generale din , din 2022, ca fiind libere, dar nu echitabile.

Reprezentanții organizației au menționat publicitatea plătită de stat, pentru partidul guvernamental și susținerea mas-media, de asemenea, finanțată de guvernul maghiar.

De asemenea, prin modificările aduse legislației electorale, guvernul Orban și-a asigurat un avantaj. Aceste reglementări permit partidului său să obțină majorități calificate cu mai puțin de 50% din voturi, potrivit Reuters.

Ce promite Peter Magyar şi cum a obţinut sprijin?

De partea cealaltă, spre deosebire de Viktor Orban, candidatul opoziției, Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, este avocat şi membru al Parlamentului European. El a vizitat sute de oraşe şi sate vorbind cu alegătorii și susținând discursuri publice.

Candidatul TISZA a folosit, în turneul său electoral, o camionetă cu platformă vopsită în culorile naţionale ale Ungariei. Magyar a promis combaterea corupţiei şi stoparea „regresului democratic” caracteristic lungii perioade de guvernare a lui Orban

Mesajul pe care l-a transmis a fost că alegătorii maghiari trebuie să aleagă între Europa şi dezvoltare sau continuarea „a 16 ani de declin”.

Mitingurile lui opoziției se concentrează pe probleme cotidiene. Candidații TISZA și Peter Magyar vorbesc despre salarii mici, creşterea preţurilor la alimente şi deteriorarea serviciilor publice. El se bucură de sprijinul puternic în rândul alegătorilor tineri. Iar acest lucru se datorează mesajelor bine structurate şi a prezenţei eficiente pe reţelele de socializare.

Ce impact are sprijinul MAGA pentru Viktor Orban?

Mișcarea MAGA, condusă de Donald Trump, îl consideră pe Viktor Orban un model pentru politicile dure împotriva imigraţiei şi pentru critica instituţiilor globale. Donald Trump l-a lăudat pe platforma sa Truth Social.

Șeful de la Casa Albă a vorbit despre „noi culmi ale cooperării şi realizări spectaculoase”. Totodată, Olivia Wales, purtătoare de cuvânt la Casa Albă, a transmis Reuters că Trump îl consideră pe Orbán un „partener apropiat, un lider respectat şi un câştigător pentru poporul ungar – un mare aliat al Statelor Unite”.

Cu toate acestea, sprijinul politic american nu s-a tradus în acelaşi sprijin economic pentru „marele aliat” de la Budapesta. Anul trecut, SUA au oferit Argentinei, condusă de Javier Milei, un pachet de sprijin de 20 de miliarde de dolari. În același declaraţiile privind un „scut financiar” pentru Ungaria, după o întâlnire la Casa Albă, în noiembrie au fost dezmințite ulterior de Donald Trump.

Vizita secretarului de stat Marco Rubio la Budapesta, pe 16 februarie, a venit cu promisiuni vagi de asistență pentru guvernul Orban. Zsuzsanna Vegh, analist politic la German Marshall Fund of the United States, este de părere că în ciuda declarațiilor americanii nu sunt dispuși să ofere prea multe, în realitate. .