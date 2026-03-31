Constantin Toma pregătește o restructurare majoră în administrația locală. Măsura va duce la concedierea a aproximativ 150 de polițiști locali.
Edilul municipiului Buzău critică dur costurile din ultimul deceniu. Acesta afirmă că nu mai puțin de 35 de milioane de euro au fost direcționate către acest sector. În opinia sa, acești bani ar fi putut transforma semnificativ infrastructura orașului.
O decizie cu impact major asupra administrației locale din Buzău este pe cale să fie pusă în aplicare. Poliția Locală se află în centrul acestei schimbări. Constantin Toma a atras atenția că, în ultimul deceniu, aproximativ 35 de milioane de euro au fost cheltuite pentru salariile polițiștilor locali. El consideră că această sumă este prea mare în raport cu beneficiile aduse orașului. În viziunea sa, acești bani ar fi putut fi investiți în proiecte de infrastructură care să producă schimbări vizibile pentru comunitate.
Primarul Constantin Toma susține că reorganizarea administrației locale este esențială pentru o funcționare mai eficientă a instituției. Potrivit acestuia, primăria a operat ani de zile fără o organigramă actualizată.
„Vom încerca prin noua organigramă să mai angajăm oameni pentru că avem unele servicii fără oameni. Suntem singura primărie din România fără organigramă valabilă, din 2016. Încercăm să ne redimensionăm astfel încât să putem funcționa mai bine ca înainte. Pentru că sunt convins, dacă am fi avut o organigramă validă, Buzăul ar fi fost mai sus decât este în momentul acesta.
Ne-am fi descurcat fără polițiștii locali și buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani și nu ar mai fi existat stradă nefăcută, trotuar nefăcut, parcare nefăcută. Ăsta este prețul, personal nu am cu niciunul nimic, dar au fost prea mulți, au fost în plus”, a mai precizat primarul municipiului Buzău.