Externe » Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu

Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu

Adrian Teampău
31 mart. 2026, 16:33
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Donald Trump este refuzat de țările europene cărora le-a cerut să se implice în războiul cu Iranul. Confruntat cu mari probleme, în Orientul Mijlociu, a încercat să impună statelor NATO să se implice în conflictul pe care l-a declanșat.

Donald Trump nu găsește sprijin în Polonia

Aroganța de care a dat dovadă în relația cu statele europene pe care a încercat să le subjuge propriilor interese au consecințe. Cererile lui Donald Trump către membrii NATO de a se implica în conflictul pe care l-a declanșat împotriva Iranului sunt respinse. De această dată a venit rândul Polonia. Oficialii militari de la Varșovia se opun trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu.

Polonia respinge sugestiile Statelor Unite de a trimite baterii de rachete Patriot în Orientul Mijlociu. Responsabilii militari de la Varșovia au subliniat că aceste echipamente sunt dedicate apărării teritoriului polonez și a flancului estic al NATO. Aceștia i-au transmis lui Trump că propria securitate și responsabilitățile pe flancul estic sunt prioritare.

Publicația poloneză Rzeczpospolita a relatat că Statele Unite au sugerat ca una dintre bateriile de rachete Patriot ale Poloniei să fie desfășurată într-una din țările Orientului Mijlociu. Mai mult Washingtonul dorește ca rachetele PAC-3 MSE disponibile în Polonia să fie desfășurate în zonele de conflict cu Iranul, arată publicația. Până la acest moment, discuțiile ar fi avut caracter neoficial.

„Bateriile noastre Patriot și armele lor sunt folosite pentru a proteja cerul polonez și flancul estic al NATO. Nimic nu s-a schimbat în această privință și nu avem niciun plan să le relocăm în altă parte! Aliații noștri știu și înțeleg cât de importante sunt sarcinile noastre aici. Securitatea Poloniei este prioritatea noastră absolută”, a scris ministrul Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, pe Rețeaua X.

Polonia preocupată de propria apărare

Ministrul adjunct al Apărării Naționale, Cezary Tomczyk, a dat declarații similare cu cele ale șefului său, subliniind că va declina cererile lui Donald Trump. El a subliniat că bateriile Patriot și rachetele sunt destinate apărării Poloniei și a flancului estic al NATO.

Zbigniew Bogucki, șeful Cancelariei Prezidențiale, a declarat, la Polsat News, că Polonia este un aliat loial al Statelor Unite, dar și o țară care se învecinează cu flancul estic al NATO, granița de est a UE. În această calitate trebuie să-și îndeplinească obligațiile care îi revin la nivelul alianței.

„Avem poveri foarte mari, de exemplu când vine vorba de reînarmarea armatei poloneze și ceea ce se întâmplă la granița cu Belarus. Acestea sunt provocările cu care se confruntă armata poloneză. Cred că americanii văd cât de enormă este implicarea Poloniei pe flancul estic al NATO. Nu am cunoștință că acest lucru ar fi fost îndreptat către noi; până acum nu s-au primit astfel de informații oficiale”, a declarat Zbigniew Bogucki.

Anterior, la jumătatea lunii, prim-ministrul Donald Tusk a anunțat că Polonia nu va trimite trupe în Iran. El a precizat că războiul inițiat de SUA și Israel nu privește în mod direct securitatea Poloniei.

