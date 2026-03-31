Întâlnirea dintre președintele României și conducerea Curții de Conturi Europene readuce în prim-plan temele esențiale ale guvernanței europene. Dialogul s-a concentrat pe buget, transparență și modul în care fondurile sunt gestionate în beneficiul cetățenilor.

Ce a urmărit întâlnirea de la Palatul Cotroceni

Președintele l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Curţii de Conturi Europene, Tony Murphy, aflat într-o vizită oficială, într-un context european marcat de multiple provocări. Discuțiile au evidențiat necesitatea unui buget european mai ambițios, adaptat atât priorităților actuale, cât și celor viitoare ale Uniunii.

Șeful statului a insistat asupra importanței unor politici care să susțină coeziunea și competitivitatea, dar și capacitatea Uniunii de a reacționa eficient la schimbări rapide. Accentul a fost pus pe direcții strategice care pot asigura stabilitate și dezvoltare într-un climat geopolitic complex.

De ce este esențială supravegherea fondurilor europene

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat consolidarea mecanismelor de control și utilizarea corectă a resurselor financiare europene. Ambele părți au subliniat necesitatea unei administrări responsabile, care să răspundă intereselor publice și să mențină încrederea cetățenilor.

„Această întâlnire a reprezentat un pas important în reafirmarea valorilor comune şi a obiectivelor strategice, cu accent pe necesitatea unei colaborări continue pentru a putea răspunde provocărilor actuale”, a transmis .

În acest context, Nicușor Dan a evidențiat rolul instrumentelor de audit în creșterea transparenței și în întărirea credibilității instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor europene. El a subliniat că reziliența, în actualul climat internațional, depinde de soliditatea instituțiilor și de responsabilitatea decizională, scrie Antena3.

Cum este văzut rolul Curții de Conturi Europene

Președintele a exprimat apreciere pentru activitatea Curții de Conturi Europene, remarcând calitatea analizelor și rapoartelor elaborate privind viitorul multianual al Uniunii. Aceste documente sunt considerate repere importante în procesul de planificare financiară la nivel european.

La rândul său, Tony Murphy a subliniat importanța instituției pe care o conduce în arhitectura de încredere a Uniunii Europene. El a evidențiat necesitatea unei colaborări strânse cu instituțiile naționale pentru protejarea intereselor financiare și îmbunătățirea guvernanței publice.