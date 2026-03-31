Acasa » Economic » Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene

Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene

Iulia Petcu
31 mart. 2026, 17:16
Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
Foto: Administrația Prezidențială
Cuprins
  1. Ce a urmărit întâlnirea de la Palatul Cotroceni
  2. De ce este esențială supravegherea fondurilor europene
  3. Cum este văzut rolul Curții de Conturi Europene

Întâlnirea dintre președintele României și conducerea Curții de Conturi Europene readuce în prim-plan temele esențiale ale guvernanței europene. Dialogul s-a concentrat pe buget, transparență și modul în care fondurile sunt gestionate în beneficiul cetățenilor.

Ce a urmărit întâlnirea de la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Curţii de Conturi Europene, Tony Murphy, aflat într-o vizită oficială, într-un context european marcat de multiple provocări. Discuțiile au evidențiat necesitatea unui buget european mai ambițios, adaptat atât priorităților actuale, cât și celor viitoare ale Uniunii.

Șeful statului a insistat asupra importanței unor politici care să susțină coeziunea și competitivitatea, dar și capacitatea Uniunii de a reacționa eficient la schimbări rapide. Accentul a fost pus pe direcții strategice care pot asigura stabilitate și dezvoltare într-un climat geopolitic complex.

De ce este esențială supravegherea fondurilor europene

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat consolidarea mecanismelor de control și utilizarea corectă a resurselor financiare europene. Ambele părți au subliniat necesitatea unei administrări responsabile, care să răspundă intereselor publice și să mențină încrederea cetățenilor.

„Această întâlnire a reprezentat un pas important în reafirmarea valorilor comune şi a obiectivelor strategice, cu accent pe necesitatea unei colaborări continue pentru a putea răspunde provocărilor actuale”, a transmis Administrația Prezidențială.

În acest context, Nicușor Dan a evidențiat rolul instrumentelor de audit în creșterea transparenței și în întărirea credibilității instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor europene. El a subliniat că reziliența, în actualul climat internațional, depinde de soliditatea instituțiilor și de responsabilitatea decizională, scrie Antena3.

Cum este văzut rolul Curții de Conturi Europene

Președintele a exprimat apreciere pentru activitatea Curții de Conturi Europene, remarcând calitatea analizelor și rapoartelor elaborate privind viitorul buget multianual al Uniunii. Aceste documente sunt considerate repere importante în procesul de planificare financiară la nivel european.

La rândul său, Tony Murphy a subliniat importanța instituției pe care o conduce în arhitectura de încredere a Uniunii Europene. El a evidențiat necesitatea unei colaborări strânse cu instituțiile naționale pentru protejarea intereselor financiare și îmbunătățirea guvernanței publice.

Citește și...
EXCLUSIV: Ministrul Agriculturii îi forțează mâna lui Bolojan. Ce reduceri vrea Florin Barbu pentru fermieri (VIDEO)
Economic
EXCLUSIV: Ministrul Agriculturii îi forțează mâna lui Bolojan. Ce reduceri vrea Florin Barbu pentru fermieri (VIDEO)
Românii, sub presiune financiară. Tot mai mulți angajați caută venituri suplimentare, dar nu reușesc să economisească (GRAFICE)
Economic
Românii, sub presiune financiară. Tot mai mulți angajați caută venituri suplimentare, dar nu reușesc să economisească (GRAFICE)
Hobby sau afacere? Când datorează persoanele fizice taxe și impozite pentru bunurile vândute online
Economic
Hobby sau afacere? Când datorează persoanele fizice taxe și impozite pentru bunurile vândute online
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: Ajustările fiscale trebuie să continue, în ciuda riscurilor externe
Economic
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: Ajustările fiscale trebuie să continue, în ciuda riscurilor externe
Surpriză pentru românii cu credite. Scad dobânzile din aprilie, iar o nouă reducere se anunță în vară
Economic
Surpriză pentru românii cu credite. Scad dobânzile din aprilie, iar o nouă reducere se anunță în vară
Capitala pierde titlul de cel mai scump oraș, dar domină piața la un capitol surprinzător. Care sunt prețurile în cartierele de top
Economic
Capitala pierde titlul de cel mai scump oraș, dar domină piața la un capitol surprinzător. Care sunt prețurile în cartierele de top
Vânzările de locuințe, în picaj. „Avalanșa de taxe ne face să intrăm într-o stare de conservare”. Ce spun statisticile și specialiștii în domeniu
Economic
Vânzările de locuințe, în picaj. „Avalanșa de taxe ne face să intrăm într-o stare de conservare”. Ce spun statisticile și specialiștii în domeniu
Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)
Economic
Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
Economic
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni
Economic
BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni
Ultima oră
17:36 - Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
17:07 - Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
17:04 - ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
16:38 - Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
16:33 - Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
16:31 - Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
16:25 - S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
16:06 - Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
16:03 - Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul
16:01 - (VIDEO) Polițiștii de frontieră din Calafat au făcut o descoperire neașteptată într-un camion care transporta mașini second-hand