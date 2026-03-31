Vrei să zbori ieftin fără să stai cu orele căutând oferte? Atunci e bine să știi că unul dintre cele mai răspândite „trucuri” legate de tocmai a fost dat peste cap.

Mult timp s-a spus că marțea este ziua perfectă pentru rezervări mai ieftine. Însă un raport recent publicat de Travel + Leisure, pe baza datelor furnizate de Expedia, arată clar că lucrurile s-au schimbat. Surpriza? Vineri este, de fapt, ziua în care ai cele mai mari șanse să găsești bilete mai avantajoase.

De ce vinerea este considerată cea mai bună zi

Dacă vrei să prinzi bilete de avion mai ieftine fără prea mult efort, momentul în care faci rezervarea contează mai mult decât ai crede. Iar surpriza este că vinerea pentru cele mai bune oferte.

Conform analizei realizate de , pe baza datelor furnizate de Expedia, explicația ține de dinamica cererii. La începutul săptămânii, zborurile sunt ocupate în mare parte de călătorii de business, ceea ce împinge prețurile în sus. Spre finalul săptămânii, interesul pentru aceste deplasări scade. Prin urmare, companiile aeriene reduc tarifele pentru a ocupa locurile rămase libere.

Dar nu doar ziua în care cumperi biletul contează, ci și ziua în care alegi să zbori. Statisticile arată diferențe clare. Marțea rămâne una dintre cele mai ieftine zile de zbor, cu prețuri mai mici în medie cu aproximativ 14%. Și zborurile de vineri pot fi mai accesibile, cu reduceri de până la 8%. În schimb, duminica este, de obicei, cea mai scumpă zi, din cauza cererii ridicate, notează stirileprotv.ro.

Care sunt zilele cele mai ieftine și cele mai scumpe pentru a zbura

Prețurile nu sunt întâmplătoare, ci urmează anumite tipare destul de clare. În general, cele mai bune oferte apar atunci când îți cumperi biletul cu aproximativ 60–90 de zile înainte de plecare. Este perioada în care companiile aeriene încearcă să-și echilibreze gradul de ocupare și ajustează prețurile în consecință.

În perioadele aglomerate însă, strategia trebuie ajustată. Pentru sărbători sau sezonul de vară, cererea explodează, iar odată cu ea cresc și prețurile. Asta înseamnă că trebuie să te miști mai repede. Pentru Crăciun, ideal este să rezervi cu aproximativ 70 de zile înainte, iar pentru alte vacanțe sau minivacanțe, cel puțin cu 60 de zile în avans. De altfel, lunile septembrie și octombrie sunt considerate unele dintre cele mai bune momente pentru a prinde oferte bune pentru perioada sărbătorilor.

Pe lângă perioada rezervării, există și anumite zile din an în care poți găsi surprinzător de mici. Atunci când cererea este scăzută, companiile aeriene reduc tarifele pentru a umple locurile rămase libere. Exemple bune sunt 25 februarie, 4 martie sau 18 noiembrie. În aceste zile ai șanse reale să prinzi bilete mai ieftine decât în mod obișnuit.

În schimb, există și momente în care prețurile urcă vizibil, din cauza cererii foarte mari. Date precum 22 mai, 3 iulie sau 29 august sunt printre cele mai scumpe, fiind legate de începutul sau de perioadele de vârf în călătorii.

Ce reguli și strategii recomandă specialiștii

Nu mai există un „moment perfect” în care biletele devin brusc ieftine, dar există decizii inteligente care pot face diferența între un preț mare și unul avantajos. Chiar dacă tarifele au crescut cu aproximativ 7,1% față de anul trecut, conform datelor oferite de , încă poți găsi oferte bune dacă știi cum să abordezi rezervarea.

Cea mai importantă regulă este flexibilitatea. Cu cât ești mai deschis la schimbări, cu atât cresc șansele să plătești mai puțin. Diferențele de preț între două zile apropiate pot fi surprinzătoare, iar uneori o simplă ajustare îți poate salva zeci sau chiar sute de euro. La fel, dacă nu ești fixat pe o destinație, poți descoperi opțiuni mult mai ieftine alegând în funcție de preț.

Un alt truc eficient este să lași să lucreze pentru tine. Alertele de preț te ajută să prinzi cele mai bune momente fără să verifici constant ofertele, iar instrumentele de căutare care compară prețuri sau arată tarifele pe întreaga lună îți oferă o imagine clară asupra celor mai avantajoase zile.

În același timp, evitarea perioadelor aglomerate rămâne esențială. Sărbătorile și vacanțele vin aproape întotdeauna cu prețuri mai mari, în timp ce zilele mai puțin populare aduc costuri mai mici și o experiență mai relaxată. Dacă vrei să economisești și mai mult, merită să iei în calcul zborurile cu escală sau pachetele care combină transportul cu cazarea, potrivit sursei menționate.