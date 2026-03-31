Introducerea dosarului electronic de sănătate pentru toți pacienții marchează un pas important în transformarea sistemului medical din România. Autoritățile promit acces facil și o mai bună coordonare a serviciilor medicale, într-un context încă fragil din punct de vedere financiar.

Cum va funcționa noul dosar electronic de sănătate

Începând din vara acestui an, fiecare pacient va putea accesa propriul dosar medical online, folosind un cont securizat, disponibil pe telefon, laptop sau tabletă. Această schimbare extinde semnificativ funcționalitatea platformei existente, care până acum era utilizată mai ales de medici și furnizori de servicii.

„Vom deschide această platformă pentru întreaga populație a României. Ea nu va mai fi doar pentru comunicarea între medici și furnizori de servicii medicale. Va fi o platformă în care pacientul își va vedea propriul dosar medical”, a transmis președintele (CNAS), Horațiu Moldovan.

Modernizarea vine după mai bine de două decenii în care sistemul informatic a funcționat cu limitări evidente, fiind acum adaptat cerințelor actuale. Noul instrument va permite și medicilor să consulte istoricul complet al pacientului, indiferent de unitatea medicală unde acesta se prezintă.

Digitalizarea, o prioritate

Autoritățile din sănătate plasează digitalizarea în centrul reformelor, mai ales în contextul angajamentelor asumate prin PNRR. Oficialii susțin că implementarea noilor tehnologii va eficientiza fluxurile medicale și va reduce birocrația din sistem.

În ciuda criticilor legate de întârzieri sau execuția bugetară, proiectul este aproape finalizat. Reprezentanții instituției insistă că platforma va deveni un instrument esențial pentru , oferind transparență și acces rapid la datele medicale.

Ce probleme financiare a traversat sistemul în 2025

Pe lângă modernizarea digitală, sistemul sanitar s-a confruntat recent cu dificultăți financiare majore, generate de un dezechilibru semnificativ între venituri și cheltuieli. Diferența de aproximativ 11 miliarde de lei a pus presiune asupra funcționării instituțiilor medicale.

„În luna septembrie, aproape 274 de spitale publice riscau să intre în arierate și să își închidă porțile. Farmaciile erau și ele în pragul închiderii, din cauza întârzierilor la plata rețetelor compensate”, a explicat Moldovan.

Situația a fost caracterizată drept critică, însă autoritățile afirmă că echilibrul a fost restabilit prin intervenții la nivel guvernamental și parlamentar. Ajustările au vizat atât gestionarea fondurilor, cât și reorganizarea contribuțiilor, relatează Digi24.

Cum arată în prezent echilibrul dintre contribuabili și beneficiari

Datele recente indică o schimbare în structura sistemului, cu peste 11 milioane de contribuabili și aproximativ 7-8 milioane de beneficiari care nu plătesc direct. Această recalibrare este prezentată ca o corecție a dezechilibrului existent anterior.

„Anul trecut aveam șapte milioane de plătitori și aproape 20 de milioane de beneficiari. Acest dezechilibru s-a corectat”, a precizat oficialul. Printre persoanele scutite de contribuții se numără copiii, persoanele cu dizabilități și anumiți pensionari. În același timp, sistemul continuă să finanțeze tratamente extrem de costisitoare, în special pentru cazurile grave.

„Prin sistemul de asigurări sociale de , tratamente de 1,7 milioane de euro sunt gratuite”, a explicat Moldovan, subliniind impactul direct asupra pacienților. „CNAS este principalul reprezentant al asiguratului, nu al spitalului public sau privat”, a concluzionat acesta.