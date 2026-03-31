Ministerul Apărării impune reguli noi pentru achizițiile militare și mizează pe producția locală. Ce spune Radu Miruță

Iulia Petcu
31 mart. 2026, 18:00
Sursa foto: Facebook / @Radu Miruţă
Cuprins
  1. De ce vrea România să producă armament pe plan local
  2. Ce probleme au apărut în negocierile cu furnizorii
  3. Cum încearcă ministerul să asigure transparența procesului
  4. Ce rol joacă fondurile europene în această strategie

Ministerul Apărării anunță o reconfigurare majoră a modului în care România își dezvoltă capacitățile militare. Accentul se mută către producția internă, într-un context european marcat de investiții consistente în securitate.

De ce vrea România să producă armament pe plan local

Noua direcție strategică vizează mutarea producției de armament și muniție în România, chiar dacă această schimbare implică costuri suplimentare pentru stat. Autoritățile consideră că independența industrială devine esențială în actualul context geopolitic și economic.

„Este un beneficiu interacțiunea cu economia locală, dar este o necesitate strategică pentru Ministerul Apărării să aibă producție în România”, a declarat ministrul.

Oficialul a explicat că simpla achiziție de echipamente din afara țării nu mai oferă garanții suficiente, iar viitoarele contracte vor include condiții clare privind implicarea industriei locale. Colaborarea cu sectorul privat este văzută ca o componentă centrală a acestei transformări.

Ce probleme au apărut în negocierile cu furnizorii

Procesul de achiziție nu este lipsit de dificultăți, mai ales în relația cu furnizorii privați, unde au fost semnalate tentative de majorare a prețurilor. Ministerul Apărării susține că astfel de practici nu vor fi tolerate, chiar dacă există presiuni legate de termenele contractuale.

„Am început discuțiile – și acesta este un element nou pe care îl anunț – când am demarat discuțiile în jurul SAFE, au existat unii producători privați de muniție care au anunțat un preț. Acum, când urmează să semnăm contractele, revin la noi cu aproximativ 30% în plus. Acei 30% suplimentari vin peste ceea ce au anunțat din proprie inițiativă. Nu vom accepta acest lucru”, a dezvăluit Miruță.

Ministrul a subliniat că autoritățile nu vor accepta condiții dezavantajoase doar pentru a respecta calendarul stabilit pentru semnarea contractelor. „Sectorul privat nu ne poate împinge să acceptăm prețuri mai mari doar pentru că trebuie să semnăm contractul până la sfârșitul lunii mai 2026”, a mai spus oficialul.

Cum încearcă ministerul să asigure transparența procesului

Pentru a evita suspiciunile legate de favoritism sau lipsă de corectitudine, Ministerul Apărării a adoptat o politică de transparență extinsă în derularea proiectelor. Toate informațiile relevante sunt publicate integral, inclusiv criteriile și condițiile contractuale.

„Am verificat și este pentru prima dată când toate proiectele sunt publicate pe site-ul Ministerului Apărării, cu toate criteriile, toate prețurile, toate unitățile solicitate și toate cerințele de localizare. Deci totul este transparent”, a spus acesta, potrivit Capital.

Ce rol joacă fondurile europene în această strategie

România beneficiază de o alocare semnificativă prin programul european SAFE, destinat investițiilor în apărare și securitate. Suma de 16,68 miliarde de euro oferă oportunități importante pentru modernizarea echipamentelor și dezvoltarea industriei locale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, finanțarea este acordată sub formă de împrumuturi pe termen lung, cu condiții avantajoase, iar autoritățile pregătesc documentația necesară pentru accesarea rapidă a acestor resurse. Programul urmărește și coordonarea achizițiilor la nivel european, pentru creșterea interoperabilității și consolidarea industriei de profil.

Citește și...
Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
Economic
Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
EXCLUSIV: Ministrul Agriculturii îi forțează mâna lui Bolojan. Ce reduceri vrea Florin Barbu pentru fermieri (VIDEO)
Economic
EXCLUSIV: Ministrul Agriculturii îi forțează mâna lui Bolojan. Ce reduceri vrea Florin Barbu pentru fermieri (VIDEO)
Românii, sub presiune financiară. Tot mai mulți angajați caută venituri suplimentare, dar nu reușesc să economisească (GRAFICE)
Economic
Românii, sub presiune financiară. Tot mai mulți angajați caută venituri suplimentare, dar nu reușesc să economisească (GRAFICE)
Hobby sau afacere? Când datorează persoanele fizice taxe și impozite pentru bunurile vândute online
Economic
Hobby sau afacere? Când datorează persoanele fizice taxe și impozite pentru bunurile vândute online
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: Ajustările fiscale trebuie să continue, în ciuda riscurilor externe
Economic
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: Ajustările fiscale trebuie să continue, în ciuda riscurilor externe
Surpriză pentru românii cu credite. Scad dobânzile din aprilie, iar o nouă reducere se anunță în vară
Economic
Surpriză pentru românii cu credite. Scad dobânzile din aprilie, iar o nouă reducere se anunță în vară
Capitala pierde titlul de cel mai scump oraș, dar domină piața la un capitol surprinzător. Care sunt prețurile în cartierele de top
Economic
Capitala pierde titlul de cel mai scump oraș, dar domină piața la un capitol surprinzător. Care sunt prețurile în cartierele de top
Vânzările de locuințe, în picaj. „Avalanșa de taxe ne face să intrăm într-o stare de conservare”. Ce spun statisticile și specialiștii în domeniu
Economic
Vânzările de locuințe, în picaj. „Avalanșa de taxe ne face să intrăm într-o stare de conservare”. Ce spun statisticile și specialiștii în domeniu
Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)
Economic
Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
Economic
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
