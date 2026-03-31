Semnal de alarmă tras de Mirabela Grădinaru. Partenera de viață a președintelui a adresat un apel către părinții din România în contextul unei dezbateri despre adicții, îndemnându-i să fie atenți la tăcerile copiilor, nu doar la cuvintele lor.

Ce le-a transmis Mirabela Grădinaru părinților

Partenera de viață a președintelui , Mirabela Grădinaru, a lansat un avertisment puternic în cadrul mesei rotunde „Adicţiile la copii şi adolescenţi”, organizată la Palatul Cotroceni, în proiectul „România în Lumină”.

Aceasta a subliniat că societatea românească nu își mai poate permite să ignore problemele cu care se confruntă copiii și tinerii, mai ales în contextul creșterii riscurilor legate de dependențe.

Mesajul ei a fost unul clar. Fiecare copil care reușește să rămână echilibrat emoțional și conectat la cei din jur reprezintă o victorie nu doar pentru familie, ci pentru întreaga societate.

Ce semne ar trebui să-i îngrijoreze pe părinți

Mirabela Grădinaru a atras atenția asupra unor schimbări aparent minore, dar care pot ascunde probleme profunde. Ea a explicat că mulți părinți recunosc situații precum:

„Parcă nu mai e copilul meu”, „Nu mai comunicăm”, „Mă simt neputincios ca părinte”, „Nu mai ştim cine îi sunt prietenii”, „Preferă să stea singur cu telefonul sau calculatorul”, „Pare mereu obosit, chiar dacă nu face nimic”, „Spune des ‘nu are rost’”.

Aceste semnale pot indica izolarea, anxietatea sau chiar începutul unor dependențe, iar ignorarea lor poate avea consecințe serioase.

De ce sunt copiii tot mai vulnerabili în fața adicțiilor

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a vorbit deschis despre presiunile tot mai complexe cu care se confruntă generațiile tinere.

„România trece printr-o perioadă în care copiii noştri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricând şi nu putem vorbi despre un viitor sănătos fără să vorbim deschis despre ceea ce trăiesc, ce simt şi de ce uneori aleg să evadeze.

Ca mamă, vă spun cu sinceritate că una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca într-o zi propriul copil să ajungă să se simtă atât de singur, atât de trist, încât să caute alinare într-o adicţie, fie că vorbim despre substanţe, jocuri video, jocuri de noroc sau reţele sociale şi cred că nu sunt singura care simte asta”, a mai spus Mirabela Grădinaru, potrivit .

Cât de important este rolul comunității în protejarea copiilor

Partenera președintelui a subliniat că responsabilitatea nu aparține exclusiv părinților, ci întregii societăți.

„Nu este suficient să avem grijă doar de propriii copii, pentru că un copil nu este izolat şi nu creşte izolat. Atunci când copiii din jurul lui ajung să fie vulnerabili în faţa adicţiilor, inevitabil consecinţele ajung să îl atingă şi pe el.

E nevoie de noi toţi – familie, şcoală, comunitate, stat – să creăm un ecosistem care susţine sănătatea emoţională încă din primii ani de viaţă, pentru că tinerii nu au nevoie doar să li se spună ‘nu ai voie’. Au nevoie de îndrumare şi au nevoie să intre în contact cu emoţiile lor. Ai unde merge, ai cu cine vorbi, ai ce alege, nu eşti singur”.

Mesajul vine în contextul în care specialiștii atrag tot mai des atenția asupra lipsei unui sprijin real pentru sănătatea mintală a copiilor.

Ce apel direct transmite Mirabela Grădinaru părinților

În final, Mirabela Grădinaru a transmis un mesaj emoționant și direct către părinți, îndemnându-i să fie mai atenți la semnalele subtile transmise de copii.

„Fiţi atenţi la tăceri, nu doar la cuvinte, la retrageri, la schimbări comportamentale subtile. Întrebaţi, fiţi prezenţi nu doar cu trupul, ci şi cu inima. Copiii au nevoie să ştie că pot veni spre noi fără ruşine, fără teamă, fără frică, că nu sunt singuri în durerea lor”.

Evenimentul organizat la Palatul Cotroceni face parte dintr-o serie de inițiative menite să aducă în prim-plan problemele reale ale societății românești, în special cele care afectează copiii și adolescenții. Specialiștii avertizează că lipsa comunicării și izolarea emoțională sunt factori majori care pot duce la dezvoltarea adicțiilor încă de la vârste fragede.