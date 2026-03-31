ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur

Adrian Teampău
31 mart. 2026, 17:04
Cuprins
  1. De ce a dispus ANAF confiscarea sumelor și a bunurilor?
  2. Ce măsuri au fost luate de inspectorii antifraudă?
  3. Care au fost criteriile aplicate de ANAF în timpul controlului?

ANAF a confiscat 21,95 kg aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, de la o casă de amanet și alte 68,93 milioane lei de la o casă de schimb, în urma unor controale. 

Confiscările s-au produs în cadrul unor acțiuni de control care au vizat mai multe case de amanet și de schimb valutar din București. Inspectorii antifraudă au descoperit mai multe nereguli, motiv pentru care au procedat la confiscarea aurului și a sumelor de bani.

De ce a dispus ANAF confiscarea sumelor și a bunurilor?

Potrivit unui comunicat de presă al ANAF, măsura confiscării în cazul casei de schimb valutar a fost dispusă în urma monitorizării activităţii celor nouă puncte de lucru ale societăţii, amplasate în diferite locații din București. Inspectorii antifraudă au constatat că societatea a continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar, deși i-a fost revocată autorizația de funcționare în luna februarie.

Conform sursei citate, acest lucru s-a întâmplat în urma altor verificări. Inspectorii au constatat, la vremea respectivă că firma avea obligații fiscale restante.

În aceste condiții, în ciuda interdicției, s-a constatat că societatea a continuat să deruleze operațiuni de schimb valutar. Valoarea totală a acestora a fost calculată la 68,93 milioane de lei. Drept urmare, sumele respective, obținute din tranzacții nelegale, au fost confiscate conform legii.

Ce măsuri au fost luate de inspectorii antifraudă?

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au  descins în cele nouă puncte de lucru ale societăţii de schimb valutar. Ei au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei şi valută existent la momentul controlului.

Potrivit comunicatului, măsura a fost aplicată „în condiţiile legii” pentru suma de 68,93 milioane de lei.

În cadrul unei alte acţiuni de control, de această dată la o casă de amanet, inspectorii au confiscat cantitatea de 21,95 kilograme de aur. Valoarea estimată a bunurilor a fost de 8,5 milioane de lei. În plus, în cadrul aceleași operațiuni, ei au confiscat și suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur.

De asemenea, s-a dispus sancționarea societății cu o amendă în valoare de 10.000 lei, potrivit sursei citate.

Care au fost criteriile aplicate de ANAF în timpul controlului?

Controlul ANAF la casa de amanet a avut loc în urma unei analize de risc. Inspectorii antifraudă au selectat această companie pentru un control care avea în vedere activități de producere, prelucrare şi comercializare a metalelor preţioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri.

În urma verificărilor, s-a constatat că această firmă a încălcat prevederile legale legat de modul de evidență a tanzacțiilor și a stocurilor. De asemenea, inspectorii au constatat că au fost încălcate și reglementările aplicabile în cazul agenților care comercializează metale preţioase.

Citește și...
AUR și PACE s-au opus în Senat legii privind coșul minim de consum. Stoiciu: Să te lauzi că aperi românii năpăstuiți, dar să nu votezi această lege e cinism pur
Politică
AUR și PACE s-au opus în Senat legii privind coșul minim de consum. Stoiciu: Să te lauzi că aperi românii năpăstuiți, dar să nu votezi această lege e cinism pur
Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Un soi de decență n-ar strica. Să se abțină de la lecții!” (VIDEO)
Politică
Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Un soi de decență n-ar strica. Să se abțină de la lecții!” (VIDEO)
UDMR nu e de acord să se organizeze alegeri anticipate: „Ar fi numai în avantajul partidului AUR”. Mesaj clar pentru PSD
Politică
UDMR nu e de acord să se organizeze alegeri anticipate: „Ar fi numai în avantajul partidului AUR”. Mesaj clar pentru PSD
Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
Politică
Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
Daniel Zamfir tună și fulgeră. Cere ca Diana Buzoianu să plece din Guvern, „poate odată cu premierul Bolojan”. Ce acuzații aduce
Politică
Daniel Zamfir tună și fulgeră. Cere ca Diana Buzoianu să plece din Guvern, „poate odată cu premierul Bolojan”. Ce acuzații aduce
UPDATE: Tensiuni tot mai mari între PSD și PNL. Grindeanu neagă faptul că Nicușor Dan l-ar fi convocat la Cotroceni în plină criză în Coaliție: “Nu știu de nicio întâlnire”
Politică
UPDATE: Tensiuni tot mai mari între PSD și PNL. Grindeanu neagă faptul că Nicușor Dan l-ar fi convocat la Cotroceni în plină criză în Coaliție: “Nu știu de nicio întâlnire”
Nicușor Dan, despre măsurile Guvernului privind prețul carburanților: „Nu vreau eu să dau speranțe” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre măsurile Guvernului privind prețul carburanților: „Nu vreau eu să dau speranțe” (VIDEO)
Miruţă: Lumea vorbește de încărcături nucleare și petrol, iar România discută doar de ieșirea PSD de la guvernare. Pare ruptă de lume
Politică
Miruţă: Lumea vorbește de încărcături nucleare și petrol, iar România discută doar de ieșirea PSD de la guvernare. Pare ruptă de lume
Bolojan: Există un acord al coaliţiei pentru a crește vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională
Politică
Bolojan: Există un acord al coaliţiei pentru a crește vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională
Lider AUR: „Dacă nu faci 5.000 de euro pe lună, înseamnă că ai o problemă. Domnule, e ușor de făcut” (VIDEO)
Politică
Lider AUR: „Dacă nu faci 5.000 de euro pe lună, înseamnă că ai o problemă. Domnule, e ușor de făcut” (VIDEO)
Ultima oră
17:36 - Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
17:16 - Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
17:07 - Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
16:38 - Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
16:33 - Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
16:31 - Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
16:25 - S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
16:06 - Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
16:03 - Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul
16:01 - (VIDEO) Polițiștii de frontieră din Calafat au făcut o descoperire neașteptată într-un camion care transporta mașini second-hand