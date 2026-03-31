ANAF a confiscat 21,95 kg aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, de la o și alte 68,93 milioane lei de la o casă de schimb, în urma unor controale.

Confiscările s-au produs în cadrul unor care au vizat mai multe case de amanet și de din București. Inspectorii antifraudă au descoperit mai multe nereguli, motiv pentru care au procedat la confiscarea aurului și a sumelor de bani.

De ce a dispus ANAF confiscarea sumelor și a bunurilor?

Potrivit unui comunicat de presă al ANAF, măsura confiscării în cazul casei de schimb valutar a fost dispusă în urma monitorizării activităţii celor nouă puncte de lucru ale societăţii, amplasate în diferite locații din București. au constatat că societatea a continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar, deși i-a fost revocată autorizația de funcționare în luna februarie.

Conform sursei citate, acest lucru s-a întâmplat în urma altor verificări. Inspectorii au constatat, la vremea respectivă că firma avea obligații fiscale restante.

În aceste condiții, în ciuda interdicției, s-a constatat că societatea a continuat să deruleze operațiuni de schimb valutar. Valoarea totală a acestora a fost calculată la 68,93 milioane de lei. Drept urmare, sumele respective, obținute din tranzacții nelegale, au fost confiscate conform legii.

Ce măsuri au fost luate de inspectorii antifraudă?

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descins în cele nouă puncte de lucru ale societăţii de schimb valutar. Ei au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei şi valută existent la momentul controlului.

Potrivit comunicatului, măsura a fost aplicată „în condiţiile legii” pentru suma de 68,93 milioane de lei.

În cadrul unei alte acţiuni de control, de această dată la o casă de amanet, inspectorii au confiscat cantitatea de 21,95 kilograme de aur. Valoarea estimată a bunurilor a fost de 8,5 milioane de lei. În plus, în cadrul aceleași operațiuni, ei au confiscat și suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur.

De asemenea, s-a dispus sancționarea societății cu o amendă în valoare de 10.000 lei, potrivit sursei citate.

Care au fost criteriile aplicate de ANAF în timpul controlului?

Controlul ANAF la casa de amanet a avut loc în urma unei analize de risc. Inspectorii antifraudă au selectat această companie pentru un control care avea în vedere activități de producere, prelucrare şi comercializare a metalelor preţioase, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri.

În urma verificărilor, s-a constatat că această firmă a încălcat prevederile legale legat de modul de evidență a tanzacțiilor și a stocurilor. De asemenea, inspectorii au constatat că au fost încălcate și reglementările aplicabile în cazul agenților care comercializează metale preţioase.