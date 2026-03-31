Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit 21 de cetățeni străini din Irak și Iran, ascunși într-un camion înmatriculat în Georgia. Aceștia nu aveau vize sau permise de ședere valabile. Încercau să ajungă ilegal în state din Spațiul Schengen.

Camion verificat de polițiștii de frontieră la graniță

Totul s-a întâmplat pe 30 martie, în jurul orei 04:20, într-o parcare de lângă podul Calafat-Vidin. Un echipaj format din agenți români și bulgari a oprit un camion condus de un bărbat turc de 48 de ani. Actele arătau că acesta transporta două mașini second-hand din Turcia spre Belgia.

Când au verificat remorca, agenții au observat ceva suspect: sigiliul de la vamă părea dezlipit și lipit la loc. Au decis să deschidă compartimentul de marfă pentru un control amănunțit. Înăuntru, în loc de mașini, au găsit grupul de bărbați care nu aveau niciun document de identitate asupra lor.

S-a deschis o anchetă

Cei 21 de bărbați au recunoscut că sunt din Irak și Iran. Grupul voiau să ajungă cu orice preț în Europa de Vest. Șoferul turc și colegul său de drum sunt acum cercetați pentru trafic de migranți și trecere ilegală a frontierei. Autoritățile din Craiova au venit și ele la fața locului pentru a ajuta la cercetări.

Poliția de Frontieră a explicat cum a decurs controlul:

„Drept urmare, s-a solicitat sprijinul inspectorilor vamali din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Craiova– Serviciul Echipe Mobile Calafat pentru efectuarea unui control amănunţit al mijlocului de transport, ocazie cu care, în interiorul semiremorcii, au fost descoperite 21 de persoane de sex masculin, fără documente de identitate valabile pentru trecerea frontierei de stat. Din primele verificări, s-a stabilit că persoanele descoperite sunt cetăţeni de origine afro-asiatică, acestea declarând că provin din Irak şi Iran şi că intenţionau să ajungă în state din vestul Europei”, a declarat .

Procedurile legale demarate de polițiștii de la frontieră

Acum, cazul a ajuns pe masa procurorilor care vor stabili ce pedepse riscă cei implicați. Camionul a fost tras pe dreapta, iar întreaga procedură s-a desfășurat conform înțelegerilor dintre România și Bulgaria. Oamenii legii încearcă să afle dacă șoferul făcea parte dintr-o rețea mai mare de traficanți de persoane.

Conform regulilor de , toți cei implicați au fost trimiși înapoi în Bulgaria pentru continuarea anchetei.

„În conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliţia de Frontieră Română şi Poliţia de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră cu ocazia căreia au fost predate autorităţilor competente din Bulgaria cele 21 de persoane străine descoperite, cei doi şoferi turci şi mijlocul de transport cu care aceştia au călătorit”, a declarat Poliția de Frontieră.