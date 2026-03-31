Sărutarea mâinii fără consimțământ, considerată agresiune sexuală în Spania. Decizie istorică a Curții Supreme

Ana Beatrice
31 mart. 2026, 17:47
Sursă Foto: freepik.com
O gestică aparent „galantă” a ajuns să fie încadrată juridic drept agresiune sexuală în Spania. Decizia a fost luată recent de Curtea Supremă, informează BBC

Cazul pornește din 2023, când un bărbat s-a apropiat de o femeie și i-a sărutat mâna fără consimțământ. Ulterior, i-a sugerat că este dispus să o plătească pentru a pleca împreună. Pentru acest comportament, a fost sancționat cu o amendă de 1600 de euro. Nemulțumit, acesta a contestat decizia și a ajuns până la instanța supremă, unde, paradoxal, a contribuit la stabilirea unui precedent juridic important.

Unde se termină „galanteria” și începe agresiunea sexuală

Totul s-a întâmplat în 2023, într-o stație de autobuz din Madrid, în plină zi. Un bărbat s-a apropiat de o femeie și i-a sărutat mâna fără acordul ei. Prin gesturi insistente, i-a sugerat să îl însoțească și a lăsat să se înțeleagă că ar fi dispus să o plătească. Femeia a ales să meargă în instanță, iar un judecător l-a declarat vinovat de agresiune sexuală și i-a aplicat o amendă de 1.620 de euro. Decizia a fost menținută ulterior și de tribunalul provincial din Madrid.

Bărbatul nu a acceptat verdictul și a dus cazul până la Curtea Supremă. El a susținut că nu a existat nici violență, nici intimidare și că situația ar putea fi încadrată cel mult ca hărțuire într-un spațiu public. Acesta a mai argumentat că femeia s-ar fi putut simți deranjată sau ofensată, dar fără să existe un risc real pentru integritatea sa sexuală. Tot el a subliniat și că incidentul a avut loc într-un loc public, în apropierea unei secții de poliție.

Cu toate acestea, Curtea Supremă a respins aceste argumente și a stabilit că gestul a depășit clar limita unei simple hărțuiri. Instanța a evidențiat existența unei componente sexuale explicite, inclusiv prin sărutarea mâinii fără consimțământ. Mai mult, a adăugat că o femeie „nu poate fi obligată să tolereze ca un bărbat să îi ia mâna și să o sărute fără consimțământ, în acte care au o conotație sexuală clară și evidentă”.

Când devine un gest aparent banal o încălcare a limitelor personale

Nu toți judecătorii au fost de acord cu decizia finală. Doi dintre ei au formulat opinii separate. Aceștia au susținut că incidentul nu ar trebui încadrat ca agresiune sexuală. Au argumentat că un sărut pe mână a fost, tradițional, o formă de salut în cultura europeană, chiar dacă astăzi este considerată depășită. În viziunea lor, astfel de gesturi, la fel ca sărutul pe obraz sau strângerea mâinii, nu ar avea o natură sexuală în sine.

Totuși, dezbaterea depășește acest caz punctual. Ea reflectă o schimbare mai amplă din societatea spaniolă, unde consimțământul a devenit un criteriu central în definirea agresiunii sexuale. Legea adoptată în 2022, cunoscută sub principiul „doar da înseamnă da”, a eliminat necesitatea de a demonstra violența sau intimidarea. Aceasta pune accent exclusiv pe existența consimțământului.

Contextul este amplificat și de alte cazuri care au stârnit reacții puternice. Un exemplu este cel din 2023, când fostul președinte al federației spaniole de fotbal, Luis Rubiales, a fost implicat într-un scandal major. Acesta a sărutat-o pe jucătoarea Jenni Hermoso fără consimțământ, în timpul celebrării victoriei la Cupa Mondială. Deși el a susținut că gestul a fost acceptat, sportiva a negat. Cazul a ajuns în instanță, unde, în 2025, Luis Rubiales a fost găsit vinovat de agresiune sexuală și amendat.

