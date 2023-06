O româncă a descoperit că i-au fost furați bani din camera de hotel în timpul unui pelerinaj: „Rugați-vă să facă Dumnezeu dreptate”

Unele persoane au parte de experiențe mai puțin plăcute când vine vorba de vacanțe, deoarece acestea pot fi nemulțumite de condițiile de cazare, de mâncare sau pot deveni chiar victime ale înșelătoriilor sau ale furturilor, notează .

O turistă a descoperit că i s-au furat bani din bagaje, în camera de hotel

De curând, o turistă a povestit pe rețelele de socializare cum a descoperit că i s-au furat banii din camera de hotel, chiar în timpul unui pelerinaj în Ierusalim.

„Am o problemă mai complicată, mi s-au furat din camera de hotel din bagaj 100 euro, în Ierusalim, într-un pelerinaj. Am vorbit cu ghidul și a spus că a vorbit la recepție însă nu au ce să facă, iar astăzi am mers eu la manager care nu știa despre situație.

Cum se poate soluționa?

Seiful nu funcționa, și i-am ascuns în troller într-o poșetă și poșeta sub haine, aveam mai mulți mărunți de 10-20 euro și 50 euro și nu sesizam, dacă nu aveam toate cheltuielile notate și toți banii pe care i-am avut cu mine. Nu vreau comentarii de genul „de ce i-ai lăsat în cameră”, eu i-am ascuns în troller și stăm într-un hotel „religios” plin de icoane, nu mă așteptam la așa ceva, nu am pățit niciodată. La sfatul ghidului nu am ținut toți banii într-un loc pentru a nu ni se fura geanta în aglomerație spre obiective. Vă mulțumesc în avans”, a scris femeia pe grupul de Facebook .

„Sunt în Țară Sfânta, totuși, într-un hotel religios pe care l-a ales ghidul nostru preot, deci nu m-am gândit deloc, după ce se întâmplă este ușor să mă gândesc la 100 de metode prin care puteam să previn, dar este prima oară când se întâmplă așa ceva”, a mai specificat aceasta.

Mai mulți membri ai grupului au comentat cazul sau i-au dat sfaturi

„O fi ghidul implicat. Când anunți la recepție un furt din interiorul hotelului, automat este anunțat și managerul.”

„Nu știu ce să zic, nu se prea implică, a zis că asta este, că nu are ce să facă … când a auzit șoferul care este de notă 10, a zis „no father, you have to talk, come, come talk” și ne-a dus în camera managerului, care habar nu avea de furt, dar nu a reacționat nici el pozitiv, mă învinovățesc că nu am anunțat că nu funcționează seiful.

Au venit în camera și l-au reprogramat, însă nu mi se pare legal să îmi umble în bagaj, bagajul era clar mutat și am spus de când am intrat în camera către partenerul meu că ne-au mutat bagajele, și că probabil ca să facă patul, când m-am pus în pat am numărat banii am sesizat din prima secundă că lipsește o hârtie de 100 euro, am numărat toți banii, am notiță din 20 mai, se poate observa cu câți bani am venit și o altă notiță actualizată periodic pe zile cu cât am cheltuit”, a explicat autoarea postării.

„Îmi pare rău, dar sunt multe cazuri în care sunt implicați și ghidul și cei de la hotel. Dacă tot sunteți în pelerinaj, rugați-vă să facă Dumnezeu dreptate și la sigur vinovatul va fi pedepsit. Doamne ajută!”

„Ați făcut o rugăciune? O să vi se arate hoțul. Mai ales că sunteți pe pământ sfânt.”