O societate comercială din Râșnov a intrat în atenția publică după ce și-a propus să fabrice tehnică militară, deși nu dispune de personal sau de o bază industrială vizibilă.

Ce legături are această societate comercială din Râșnov cu foști ofițeri SRI

Firma IntellDrones SRL, înființată la începutul anului 2024, vizează acum producția de aparate de zbor și nave spațiale destinate armatei. Această mutare a avut loc imediat după ce Uniunea Europeană a lansat programul SAFE, un mecanism de finanțare pentru sectorul de apărare, din care României îi revin miliarde de euro.

Proprietara afacerii, Ioana-Hermina Păiuș, nu are experiență anterioară în domeniul aviatic sau militar, profilul ei fiind legat de un fost restaurant și de o mică fabrică de șuruburi. Interesant este că sediul firmei de drone funcționează în aceeași locație unde a activat în trecut restaurantul administrat de aceasta. Deși nu a lucrat în industria de apărare, Păiuș a studiat la Academia Națională de Informații și este văzută des în compania lui Sorin Dobîrcianu, un fost cadru SRI care a fost condamnat pentru trafic de influență.

Administratoarea firmei a făcut politică în trecut la PNL. Mai mult, aceasta este rudă cu oficiali importanți din conducerea statului.

Cum poate o firmă fără angajați să acceseze fonduri pentru industria de apărare

Deși în primul an de activitate a avut zero încasări și doar datorii, firma a reușit să se impună la forumuri internaționale de securitate de prestigiu. Fondurile europene din programul SAFE sunt acordate sub formă de împrumuturi preferențiale, însă firmele sunt selectate direct de autorități, fără licitații publice transparente.

Pentru a produce armament în România, legislația impune criterii foarte dure, de la deținerea unor autorizații speciale, până la dovada existenței unei infrastructuri tehnice reale și a unui personal înalt calificat.

Cum poate o firmă fără angajați să producă tehnică militară

Deși inițial firma importa drone agricole din China, acum vizează fabricarea de militare. Ioana Păiuș a declarat că producția ar putea începe în câteva luni. Aceasta a participat deja la conferințe internaționale, precum Warsaw Security Forum 2025, și a avut întâlniri cu reprezentanți de la Carfil, IAR Ghimbav sau U.M. Zărnești.

Conform legii, fabricarea de armament necesită autorizații speciale și infrastructură reală. Ministerul Apărării a explicat că accesul la fondurile SAFE nu este public, ci se face prin identificarea directă a operatorilor de către stat. Lista firmelor care primesc finanțare este clasificată. Contactată de jurnaliști, Ioana Păiuș a refuzat să facă orice declarație despre activitatea firmei sale, arată .