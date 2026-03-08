Un nou val de tensiuni a lovit Dubaiul după mai multe atacuri cu drone care au vizat zone rezidențiale și infrastructura aeroportuară a orașului. Incidentul s-a soldat cu moartea unei persoane, incendii în clădiri înalte și perturbări majore ale traficului aerian.

Autoritățile au fost nevoite să gestioneze simultan pagube materiale, evacuări și blocarea temporară a aeroportului, în timp ce mii de turiști au rămas fără posibilitatea de a părăsi Emiratele Arabe Unite.

Ce s-a întâmplat în cartierele Al Barsha și Dubai Marina

Un produs în timpul nopții a lovit două dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din Dubai, provocând incendii și distrugeri în clădiri înalte.

Cel mai grav incident a avut loc la Azayez Tower, o clădire rezidențială cu 19 etaje situată în cartierul Al Barsha, aproape de hypermarketul Lulu. Resturi în flăcări desprinse din construcție au căzut pe stradă, iar un șofer de origine asiatică a fost lovit mortal de fragmentele incandescente.

Smoke was seen rising from the 23 Marina residential tower in Dubai Marina following reports of an Iranian drone strike. According to Dubai Police, the drone was successfully intercepted, and falling debris caused minor damage to the building’s façade and ignited a car nearby.… — Wolverine Update (@W0lverineupdate)

În același timp, un alt atac a vizat zona Dubai Marina. Marina Tower, un zgârie-nori cu 90 de etaje, a fost avariat după ce o dronă a fost interceptată în apropierea etajelor superioare. Martorii au observat flăcări și coloane de fum ridicându-se din partea de sus a clădirii.

Inițial, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că nu există victime. Ulterior însă, purtătorul de cuvânt al instituțiilor responsabile a confirmat decesul șoferului lovit de resturile căzute.

Cum a afectat atacul funcționarea Aeroportului Internațional Dubai

În aceeași zi, tensiunile au escaladat și în zona aeroportului, după ce o explozie puternică s-a produs în apropierea Aeroportului Internațional Dubai. Incidentul ar fi fost provocat de o dronă suspectată că ar proveni din Iran, scrie Libertatea.

Autoritățile au decis închiderea temporară a aeroportului și evacuarea terminalelor, măsură care a provocat haos în rândul pasagerilor. Numeroase zboruri au fost anulate, iar mii de călători au rămas blocați în Emirate.

Situația s-a complicat rapid pentru pasageri, după ce companiile aeriene au început să anuleze cursele succesiv, relatează .

Another Iranian attack drone hit Dubai International Airport, barely missing Concourse A. — OSINTtechnical (@Osinttechnical)

În imaginile care circulă pe internet apare un proiectil îndreptându-se spre aeroport, iar o voce din spatele camerei avertizează: „Vine, vine către aeroport!”. La scurt timp, o explozie puternică ridică în aer nori groși de fum.

Ce legătură au atacurile cu tensiunile regionale

Autoritățile emirateze au sugerat că aceste incidente fac parte dintr-o serie mai amplă de atacuri atribuite Iranului. În trecut, liderii de la Teheran au afirmat că nu vor lovi statele vecine decât dacă sunt provocați de agresiuni externe.

În același timp, oficialii din Emiratele Arabe Unite au raportat anterior amenințări repetate cu rachete și drone provenite din Iran.

Cum sunt repatriați românii blocați în Emiratele Arabe Unite

Criza a afectat și cetățeni români aflați în regiune. Potrivit autorităților de la București, peste o mie de români au fost deja repatriați din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

a anunțat pe Facebook că situația este tratată cu prioritate de Guvernul României. „Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict”, a declarat Bolojan.

Evacuările au fost realizate prin zboruri speciale de repatriere, dar și prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă. Autoritățile pregătesc noi curse aeriene, inclusiv zboruri programate prin Oman, în cooperare cu alte state europene sau prin curse charter.

„Zborurile de evacuare susținute din bugetul public și din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm și pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetățenii să poată reveni în țară”, a explicat Bolojan.

În perioada următoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor crește numărul zborurilor comerciale zilnice către București, în funcție de evoluția situației de securitate.