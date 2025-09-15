B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O tânără care consuma matcha latte săptămânal a ajuns la spital. Când devine această băutură periculoasă

Selen Osmanoglu
15 sept. 2025, 14:34
Sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Experiența tinerei Lynn Shazeen
  2. Ce au arătat analizele medicale
  3. Beneficiile consumului de matcha
  4. Când devine matcha o problemă

Matcha a devenit un trend, în ultima perioadă, însă consumul în exces al acestei băuturi poate fi periculos. O tânără a povestit cum a ajuns la spital din cauza acestui ceai verde pudră.

Experiența tinerei Lynn Shazeen

Lynn Shazeen este o tânără în vârstă de 28 de ani. Ea a gustat pentru prima oară matcha în mai 2025 și a rămas fidelă acestei băuturi.

Totul devenise un ritual pentru Shazeen. Aceasta ajungea să bea matcha latte de două ori pe săptămână. Îi plăcea gustul, dar și faptul că băutura este bogată în antioxidanți, poate aduce beneficii pentru sănătatea inimii și conține mai puțină cofeină decât cafeaua.

Cu toate acestea, la un moment dat, aceasta a început să se simtă constant epuizată.

„Aveam oboseală crescută, mâncărimi și îmi era frig des”, a spus Shazeen. „Întotdeauna mi-am urmărit statisticile de sănătate, așa că, în momentul în care am observat o agravare a simptomelor, am știut că era timpul pentru un control medical”, a adăugat.

@lynnshazeen Lesson learnt 🫠 #matcha #matchatok #anemic #lowiron #matchalover ♬ Originalton – vspseta

Ce au arătat analizele medicale

Tânăra a povestit că din cauza acestei băuturi a ajuns să sufere de anemie severă. Ea avea deja anemie, însă matcha a agravat situația.

„În ciuda infuziilor cu fier pe care le făcusem anterior, mi s-au prescris până în prezent pastile cu fier și vitamina C”, a continuat Shazeen.

Beneficiile consumului de matcha

„Ca beneficii, într-adevăr are puține calorii. Tocmai de aceea este consumată fără a exista o restricție din punct de vedere caloric, plus că este un foarte bun înlocuitor al cafelei, pentru cine nu poate să consume cafea. Este un bun înlocuitor, oferă energia pentru o zi și conține și antioxidanți la fel ca ceaiul verde tradițional”, a declarat nutriționistul Ana Maria Demetrescu, pentru Libertatea.

De asemenea, „pentru persoanele cu tensiune scăzută, aceasta poate crește un pic valorile și previne și apariția unor afecțiuni cronice”, a mai explicat nutriționistul.

Există aceleași beneficii pe care le întâlnim și în cazul ceaiului verde, dar în același timp este și un foarte bun diuretic”, a mai spus nutriționistul.

„Unele studii spun că ajută și pe partea de scădere a colesterolului și contribuie și la prevenirea bolilor de inimă”, a adăugat.

Când devine matcha o problemă

Dr. Parth Bhavsar, medic certificat în medicina de familie, a declarat pentru Newsweek că matcha devine o problemă atunci când este consumată în cantități mari sau în timpul meselor.

„Cu cât se consumă mai mult matcha în apropierea meselor, cu atât se absoarbe mai puțin fier. O modalitate simplă de a remedia această situație este să consumați matcha între mese. De asemenea, puteți combina alimentele vegetale bogate în fier cu vitamina C, care poate crește absorbția și contracara într-o oarecare măsură efectele negative ale matcha”, a spus medicul, conform Știrile ProTv.

