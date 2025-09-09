B1 Inregistrari!
Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital

Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital

09 sept. 2025, 22:00
Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Momente de groază într-o comună din județul Constanța, acolo unde, o femeie și un bărbat au fost victimele unui atac cu cuțitul.

  1. Unde și când a avut loc incidentul
  2. Ce au făcut agresorii după atac
  3. Unde au fost găsiți agresorii după atac

Unde și când a avut loc incidentul

Atacul cu cuțitul a avut loc marți seară, pe o stradă din comuna Castelu, județul Constanța. Polițiștii din Medgidia au fost sesizați în jurul orei 19.30, cu privire la agresiunea fizică, conform Mediafax, citat de Observator News.

În urma primelor cercetări, polițiștii constănțeni au stabilit că victime sunt un bărbat și o femeie, în vârstă de 21, respectiv 35 de ani. Ambii au fost agresați fizic cu un cuțit de doi bărbați.

Ce au făcut agresorii după atac

Imediat după atac, cei doi agresori au fugit de la locul faptei, iar victimele au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Unde au fost găsiți agresorii după atac

La scurt timp după atac, în urma investigațiilor polițiștilor, cei doi bărbați bănuiți că ar fi atac două persoane cu cuțitul au fost depistați, într-o lizieră din apropierea localității.

Ambii au fost duși la audieri, iar acum se află în custodia poliției.

Polițiștii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili toate circumstanțele în care a avut loc incidentul violent.

