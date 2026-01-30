B1 Inregistrari!
Eveniment

O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
30 ian. 2026, 11:48
Cuprins
  1. Cum a ajuns un croissant să coste atât de mult
  2. Reacții și controverse online
  3. Ce spune Julia Steiner

O tânără de 26 de ani din Elveția, Julia Steiner, a primit o amendă de 150 de franci (aproximativ 163 de euro) și o interdicție de acces de doi ani la supermarketul Coop după ce a uitat să scaneze un croissant de doar 1,3 euro. Incidentul a stârnit reacții și controverse în mediul online, fiind considerat „cel mai scump croissant din istorie”.

Cum a ajuns un croissant să coste atât de mult

Comedianta elvețiană a povestit pe Instagram că a făcut cumpărături în valoare de 175 de franci și a scanat toate produsele, dar a omis croissantul, care trebuie selectat manual. Aceasta a fost observată de un agent de securitate, care i-a cerut să justifice produsul neînregistrat, scrie Click.

„Când mi-a spus că trebuie să justific acel croissant, am întrebat: «Vorbiți serios?» Mi-a răspuns că da, iar procedurile trebuie respectate”, a explicat Steiner.

Ca urmare, a primit o taxă de manipulare de 150 de franci și o interdicție de acces de doi ani la magazin.

Reacții și controverse online

Incidentul a generat discuții aprinse pe rețelele sociale. Unele persoane au criticat sancțiunea ca fiind exagerată, în timp ce alții au glumit că Julia ar putea merge să facă cumpărături la Migros. Sistemul de scanare manuală a fost de asemenea criticat, fiind considerat incomod de mulți clienți.

Coop nu a oferit detalii suplimentare despre caz, invocând politica de protecție a datelor: „Analizăm fiecare caz individual, conform regulilor interne. Nu oferim detalii publice despre măsurile de securitate.”

Ce spune Julia Steiner

Într-un interviu pentru revista Schweizer Illustrierte, Julia Steiner a subliniat că nu are resentimente față de supermarket, chiar dacă sancțiunea i s-a părut exagerată: „Încă îmi place să cumpăr de la Coop. Interdicția este valabilă doar pentru o anumită filială.”

Tânăra și urmăritorii ei au ironizat incidentul, considerând situația amuzantă și un exemplu despre cât de strict aplică marile lanțuri de supermarket regulile de securitate.

