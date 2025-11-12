B1 Inregistrari!
Eveniment » O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă

Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Incident șocant într-un liceu. Ce s-a întâmplat în sala de clasă
  2. Ce măsuri a luat conducerea liceului
  3. Cât de periculoase sunt țigările electronice pentru copii

Incident șocant într-un liceu din Iași! Trei eleve au ajuns de urgență la spital, după ce au inhalat vapori toxici proveniți de la o țigară electronică. Incidentul a stârnit panică printre colegi, iar tinerele sunt acum sub atenta supraveghere a medicilor.

Incident șocant într-un liceu. Ce s-a întâmplat în sala de clasă

Incidentul a avut loc imediat după pauză, chiar în sala de clasă, când un dispozitiv electronic a început să degaje vapori toxici. Țigara electronică aparținea unui elev și a emanat brusc un miros puternic și iritant, provocând disconfort celor din jur.

Profesorii au fost alertați rapid, iar sala a fost aerisită de urgență pentru a evita alte probleme respiratorii. Cu toate acestea, trei eleve au inhalat vaporii toxici și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Imediat după producerea incidentului, cadrele didactice au cerut sprijinul echipajelor medicale. Pentru siguranță, s-a decis transportarea tinerelor la spital, unde urmează să fie supuse unor investigații amănunțite, notează observatornews.ro.

Ce măsuri a luat conducerea liceului

După incident, conducerea liceului a declanșat o anchetă internă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs. Reprezentanții instituției analizează acum modul în care dispozitivul a ajuns în școală, deși astfel de obiecte sunt interzise.

Totodată, se intenționează organizarea unor sesiuni de consiliere pentru elevi, menite să prevină incidente similare în viitor. Țigara electronică a fost predată poliției, a mai precizat sursa menționată.

Cât de periculoase sunt țigările electronice pentru copii

Țigările electronice sunt extrem de nocive pentru copii, chiar dacă mulți le percep greșit ca fiind mai sigure decât cele clasice. Vaporii inhalați conțin substanțe toxice, metale grele și nicotină, care pot afecta dezvoltarea creierului și sistemul respirator.

Utilizarea lor poate provoca dependență rapidă, tulburări de concentrare, anxietate și probleme cardiovasculare. În plus, expunerea repetată la aceste substanțe poate avea efecte pe termen lung, crescând riscul de boli pulmonare și scăzând imunitatea.

