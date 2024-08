Oana Roman a ajuns de urgență cu fiica ei la spital. „Am venit valvârtej la București”

a trăit clipe de coșmar, după ce a trebuit să își întrerupă concediul de pe litoral ca să ajungă de urgență cu fiica ei la spital. Isabela a avut parte de un accident nefericit și deși starea ei părea că se îmbunătățește, în scurt timp a acuzat stări de rău, iar mama ei a dus-o la spital.

Vedeta s-a întors cât de repede a putut în București

Oana Roman și-a dorit ca fiica ei să primească îngrijiri ca la carte, de aceea a ales să se întoarcă cât mai repede în București. Aparent, fiica vedetei a fost zgâriată de o pisică. Inițial, cele două nu au acordat mare importanță acestui fapt, însă la câteva ore, Isabela a acuzat stări de rău, cu episoade de vomă.

De aceea, Oana Roman a decis să își ducă fiica la spital. Deși nu a dat foarte multe detalii despre situație, vedeta și-a anunțat fanii că Isabela este pe mâini bune și în curând se va face bine, potrivit

„A zgâriat-o o pisică isterică. Nu s-a supărat, nu a țipat, nu s-a speriat. Pisica avea și air tag, deci are stăpân. Doar a venit să îmi spună: «Mami dă-mi cu Betadină, că m-a zgâriat pisica».

Dar până la urmă am ajuns la spital. Am venit valvârtej la București după niște episoade de vomă. Am venit aici unde ea se simte confortabil de când s-a născut și este într-un mediu familiar”, a spus , în mediul online.

Oana Roman:„Nu mă ajută nimeni cu nimic”

După ce s-a despărțit de Marius Elisei, vedeta și-a crescut singură fiica și a declarat că nu are nevoie de ajutor. De la tatăl fiicei sale nu primește nici ajutor financiar, deoarece se pare că nici până în prezent acesta nu a plătit pensia alimentară.

„Nu mă ajută nimeni cu nimic. Sunt doar eu cu ea. Nici măcar familie nu am și nu mă pot baza pe nimeni, și ea se bazează doar pe mine pentru că nu are pe altcineva. Dar e un dar de la Dumnezeu să pot duce, să nu mă plâng și să am putere pentru toate. Eu sunt fericită și recunoscătoare cu viața mea așa cum e.

Nu primește de la tatăl ei niciun fel de pensie alimentară. De când am divorțat, de 3 ani, nu s-a plătit pensie alimentară niciodată. Nu primește, de asemenea, nici măcar alocația, pentru că alocația intră într-un cont administrat de el și nu avem acces, nu am primit acces la acel cont și pensia alimentară nu se plătește deloc. Practic, ea are doar banii ei, făcuți de ea, și banii munciți de mine, pe care îi cheltui ca să îi plătesc școala, pentru că este la o școală privată, toate activitățile, absolut toate cheltuielile”, declara Oana Roman, în urmă cu ceva timp.