Sărbătorile de iarnă au fost umbrite pentru Adriana Bahmuțeanu, care trece prin momente dificile după moartea fostului soț, Silviu Prigoană. Jurnalista a dezvăluit că fiul său, Maximus, ar fi depus o cerere de emancipare, iar situația a declanșat noi în familia ei. Adriana se teme că decizia ar fi influențată din exterior și ar avea legătură cu partea de avere a copiilor.

Luptă pentru copii și averi

Adriana Bahmuțeanu a explicat că, după decesul lui Silviu Prigoană, cei doi copii, Maximus și Eduard, au rămas să locuiască în casa fostului politician, alături de frații lor vitregi, Honorius și Silvius.

„A făcut cerere să fie major mai devreme, ca să-l pună să semneze că îi dă toată averea fratelui mai mare. Frații lor îi bobinează ca să ajungă la 18 ani, că cel mare a cerut să se emancipeze. Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu”, a spus Adriana, conform Click.

Ea subliniază că adolescenții sunt ușor de influențat și că li se promit „mașini scumpe, fițe, figuri”, avertizând: „Viața nu înseamnă doar mașini scumpe, fițe și figuri, știm mulți copii de bani gata care au pierdut averea părinților într-un timp scurt.”

Expertiză complexă pentru evaluarea relațiilor familiale

Judecătoria Sectorului 3 a decis, pe 23 decembrie 2025, să demareze o expertiză complexă solicitată de DGASPC, pentru a analiza impactul pierderii părintelui decedat asupra minorului și relațiile cu frații vitregi.

Expertul va evalua:

dinamica dintre copii, mamă și frații majori, identificând conflictele și posibilele influențe negative;

starea emoțională și mentală a minorului, cu semne de manipulare, anxietate sau respingere față de mamă;

influența fraților vitregi asupra deciziilor materiale și emoționale ale minorului.

În cazul confirmării alienării parentale sau abuzului, expertul va stabili responsabilitățile și măsurile necesare pentru protejarea copilului.

Tensiuni și emoții în familie

Pentru Adriana Bahmuțeanu, aceste măsuri sunt esențiale pentru a restabili legătura cu fiul său și pentru a preveni eventuale influențe negative asupra lui Maximus.

Jurnalista continuă să lupte pentru binele copiilor și pentru protejarea patrimoniului familial, într-o perioadă emoțională extrem de dificilă.