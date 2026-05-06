Fructele care altădată erau au ajuns acum produse scumpe în piețe. Caisele crude și corcodușele verzi se vând cu prețuri care pornesc de la 100 de lei kilogramul. Mulți cumpărători le caută în continuare, chiar dacă prețurile sunt ridicate. Unii aleg fructele din import, deși în această perioadă cele de sezon se găsesc aproape peste tot.

De ce au ajuns corcoduşele să coste cât fructele de lux

Ceea ce odinioară era considerat un fruct banal, cules direct din copaci, se transformă acum într-un produs exclusivist în pieţele din România. Într-o piaţă din Sibiu, corcoduşele verzi se vând cu 140 de lei kilogramul, la acelaşi preţ cu cireşele de sezon. sunt aduse din Grecia, iar comercianţii spun că ideea a venit chiar din cererea clienţilor.

„Le-am adus la cerinţa clienţilor. Am zis: «De ce nu?!?». S-au vândut, mai avem câteva. Când eram copii, astea erau fructele: dude, corcoduşe, acum sunt delicatese”, a explicat o comerciantă pentru Antena 3 CNN.

Preţurile ridicate îi surprind pe mulţi cumpărători. Cei mai mulţi se opresc doar să întrebe cât costă, fără să mai cumpere. Pentru cei care îşi amintesc cum mâncau aceste fructe gratuit, direct din pomi, sumele par exagerate şi greu de justificat.

„Fiecare după posibilităţi, dar mi se pare un preţ mare. Nu e cireaşă. Poate, de poftă, aş lua, dar nu cred că e normal preţul acesta”, a spus un localnic. O altă persoană a mărturisit că nu ar plăti atât pentru corcoduşe, chiar dacă îi plac: „Eu nu aş cumpăra, dar dacă li se pare un trend profitabil, să vină să o ajute pe doamnă la vânzare. Îmi plac, dar aşa, când le culeg eu din mers şi gratis.”