Octavian Berceanu: Garda de Mediu, o instituție normală în contextul politic românesc, în care angajaților le era frică să vorbească. Controalele direcționate politic, cea mai mare presiune pe care o aveau (VIDEO)

Octavian Berceanu, fostul comisar general al Gărzii de Mediu, a vorbit despre situația în care a găsit instituția la preluarea mandatului. „E o instituție normală în contextul politic românesc, în care oamenilor le este frică să vorbească”, a spus fostul oficial, duminică seară, pe B1 TV, la „Selectiv” cu Dan Bucura, unde a explicat că verificările „direcționate politic” reprezentau cel mai mare factor de presiune pentru angajați.

Octavian Berceanu, pe B1 TV, despre Garda de Mediu presiunile cu care se confruntau angajații

„Din păcate, (Garda de Mediu, n.r.) nu e singura instituție din România despre care cetățenii nu au auzit mai nimic. În primul rând, pentru că nu au avut tangență direct cu ea. Când am venit la Garda de Mediu, Garda de Mediu primea undeva la 2.200 de sesizări de la cetățeni pe an, asta era cred că în 2018, 2019, de exemplu. (…) Am ajuns să primim 2.000 de sesizări pe lună, nu pe an. Cetățenii s-au implicat imediat pentru că au și primit răspuns. Eu mi-am pus numărul de telefon personal chiar pe o rețea de socializare, să fie public ca oamenii să mă poată suna direct pentru că nu avem un număr de apel de urgență gen 112, unde să fim contactacți, cu toate că avem un serviciu de permanență în teren în toate județele țării. A fost o politică la nivel național, una extrem de păguboasă, în care instituțiile mari au subordonate teritoriale, iar acolo nu mișcă nimeni în front”, a declarat Octavian Berceanu.

În teritoriu, spune el, toate instituțiile statului se supun deciziilor politice de la nivel local.

„Președintele consiliului județean e vătaful – pentru că acesta este cuvântul folosit, «vătaf» – și toate instituțiile statului, inclusiv cele care țin de siguranța cetățeanului, se supun deciziilor politice de la nivel local, consiliul județean, primari în unele cazuri, și atunci nu au fost lăsați să vorbească. Unul din primele lucruri pe care le-am făcut când am ajuns la Garda de Mediu a fost să le dau încrederea comisarilor să vorbească”, a adăugat fostul comisar general.

Fostul oficial susține că angajații Gărzii de Mediu se confruntau cu „controale direcționate politic”.

„(Garda de Mediu, n.r.) e o instituție normală în contextul politic românesc, în care oamenilor, angajaților, comisarilor, le este frică să vorbească sau le era frică să vorbească. Plus că presiunea cea mai mare pe care o aveau sunt controalele direcționate – direcționate politic, nu pentru a limita infracționalitatea de mediu, ci pur și simplu pentru a avea diferite nuanțe politice în teren. Ne ducem și controlăm firmele x, y, care aparțin celuilalt partid, pe urmă se întorcea roata cu puterea și veneau ceilalți la putere, și îi controlau pe ceilalți, genul acesta de activitate care n-are nicio legătură cu Garda de Mediu”, a mai afirmat Octavian Berceanu.