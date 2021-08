Octavian Jurma: Ne aflăm în scenariul pesimist al unui val 4 COVID la fel de grav ca valul 3. Trebuie să revenim la mască și distanțare, putem adăuga și criteriul vaccinării pentru participarea la anumite evenimente

Epidemiologul Octavian Jurma atrage atenția asupra magnitudinii pe care o poate avea valul patru al pandemiei de coronavirus în România, cauzat de varianta Delta (indiană), în condițiile în care campania de vaccinare merge extrem de prost, iar autoritățile par că nu conștientizează pericolul ce ne paște.

Jurma a explicat, de exemplu, că în Marea Britanie numărul infectărilor a crescut mult în ultima perioadă, dar asta nu s-a văzut în statistica internărilor și deceselor tocmai pentru că oamenii s-au vaccinat. Dacă românii nu se vor imuniza în număr mare în perioada următoare și autoritățile nu-i vor încuraja în acest sens, atunci nu vom avea norocul britanicilor, a mai susținut specialistul.

În acest context, Jurma propune revenirea la folosirea măștii de protecție și la măsura distanțării fizice. De asemenea, „putem aduga si criteriul vaccinarii pentru a participa la anumite evenimente sociale”.

Octavian Jurma, despre valul 4 al pandemiei de coronavirus în România

Jurma a arătat întâi cât de importantă este vaccinarea anticoronavirus: în valul 4, cauzat de varianta Delta (indiană), „Marea Britanie a avut un numar similar de cazuri ca in valul 3 (Alpha), dar de 200 de ori mai putin decese. Indonezia pe de alta parte a avut in valul 4 (Delta) de 4x mai multe cazuri ca in valul 3 (Beta) si de 4x mai multe decese. Diferenta dintre cele doua tari? Marea Britanie are 65% din populatie vaccinata, Indonezia doar 15%”.

Acesta a precizat apoi că, în cel mai optimist scenariu, România va avea în valul 4 la fel de multe infectări ca în valul 3, cu un vârf de 5.000 de cazuri pe zi în octombrie, dar de zeci de ori mai puține internări și decese.

Problema este că rata scăzută de acoperire vaccinală ne îndepărtează de acest scenariu optimist: „Pe scurt, prost, foarte prost. Pe lung in discutia care urmeaza… Stim deja ca rata noastra de vaccinare este de 26% din populatie (cu minim o doza), mai apropiata de Indonezia decat de UK”.

Pe lângă cei 26% vaccinați, ar mai fi circa 25-30% care au anticorpi în urma trecerii prin boală. Dar tot nu e suficient.

„TOATA strategia politica de santate publica a guvernului nostru se bazeaza in valul 4 pe ipoteza hiper-optimista ca si la noi lucrurile vor evolua la fel de bine ca in Marea Britanie desi:

1. Suntem de 3x mai putini vaccinati decat UK

2. Testam de zeci de ori mai putin decat UK

3. Suntem de 2x mai relaxati decat UK

4. Avem mult mai multe persoane vulnerabile nevaccinate decat UK

5. UK nu a organizat festivaluri de zeci de mii de participanti pe perioade de mai multe zile la debutul valului 4.

Prin urmare Romania este intr-o zona de risc mai apropiata de India si Indonezia decat de Marea Britanie”, a mai scris Octavian Jurma, pe Facebook.

El a mai notat că e prima dată când școlile se pare că se vor deschide în format fizic indiferent de situația epidemiologică și „nu stim care va fi consecinta acestui experiment social”.

„Din pacate avem confirmarea ca ne aflam in scenariul pesimist al unui val 4 la fel de grav ca valul 3. (…) Stiu ca este un adevar deranjant in aceasta parada a relaxarii, dar datele din ultimele 3 saptamani demonstreaza ca nu mai avem nici un motiv sa credem ca la noi va fi la fel de bine ca la britanici. (…) Cu alte cuvinte vom plati un pret aspru pentru indolenta fata de campania de vaccinare, noi in vieti iar politicienii in voturi”, a mai scris epidemiologul.

Jurma a precizat că vrea astfel să tragă un semnal de alarmă „ca autoritatile vor incepe sa ia in serios tulpina Delta in ceasul al 13-lea”.

„Avem deja prea multi orfani dupa valurie 2 si 3 ca sa ne mai prefacem ca siguranta epidemica nu conteaza in clase sau la locul de munca. De asemenea cred ca este momentul ca din aceasta saptamana sa revenim la masurile de protectie non-farmaceutica prin care am reusit sa navigam nevatamati si valurile precedente (masca, igiena, distantare). La aceste masuri putem aduga si criteriul vaccinarii pentru a participa la anumite evenimente sociale avand in vedere ca Delta este atat de infectios incat poate face chiar si din cei vaccinati o sursa de infectare pentru cateva zile”, a mai scris Octavina Jurma, pe Facebook.