B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Orașul din România care oferă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de oameni. Cum te poți înscrie

Orașul din România care oferă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de oameni. Cum te poți înscrie

Ana Maria
24 feb. 2026, 12:50
Orașul din România care oferă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de oameni. Cum te poți înscrie
Sursa Foto: Facebook/ Guvernul României
Cuprins
  1. Cum se aplică pentru aceste vouchere de 500 de lei și ce acte sunt necesare
  2. Care este termenul limită pentru depunerea cererilor

Vouchere de 500 de lei pentru mai multe persoane! În 2026, Primăria Cluj-Napoca demarează Programul Alimente 2026, menit să vină în ajutorul locuitorilor cu venituri mici. Peste 9.000 de persoane vor primi carduri electronice cu valoarea de 500 de lei fiecare, utilizabile pentru achiziția de alimente. Cu această ocazie se dorește să fie sprijinite categoriile vulnerabile din comunitate.

Categoriile care vor putea beneficia de acest ajutor sunt:

  • Persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;

  • Pensionari și invalizi cu venituri reduse;

  • Veterani și văduve de război;

  • Persoane deportate sau persecutate politic;

  • Șomeri, atât cei care primesc indemnizație, cât și cei fără;

  • Beneficiari ai venitului minim de incluziune;

  • Victime ale violenței domestice și traficului de persoane.

Cum se aplică pentru aceste vouchere de 500 de lei și ce acte sunt necesare

Cei interesați pot depune cererile și documentele începând cu 23 februarie 2026, fie:

  • Online, prin platforma oficială a Primăriei Cluj-Napoca;

  • Fizic, la primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM).

Documentele necesare includ:

  • Cererea completată și semnată;

  • Declarația pe propria răspundere;

  • După caz, acte care atestă identitatea, componența familiei și veniturile.

Pentru anumite categorii deja înregistrate în evidențele DASM, cum ar fi persoanele cu handicap grav sau beneficiarii venitului minim de incluziune, este suficientă doar depunerea cererii și a declarației.

Care este termenul limită pentru depunerea cererilor

Data limită pentru transmiterea documentelor este 27 noiembrie 2026. După această dată, toate cererile vor fi verificate prin sistemul informatic PatrimVen al ANAF și în bazele de date ale Primăriei. Lista finală a beneficiarilor va fi stabilită după validarea tuturor documentelor și informațiilor.

Distribuirea cardurilor pentru beneficiarii noi, care nu au primit tichete sociale în anul 2025, se va face în baza unor programări care vor fi comunicate direct acestora.
Formularul de cerere/declarația pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-ul primăriei sau se pot ridica de la primăriile de cartier și de la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală.
Tags:
Citește și...
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Ce amendă a primit
Eveniment
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Ce amendă a primit
Este sănătos să bei apă carbogazoasă zilnic? Ce spun specialiștii despre efectele asupra organismului
Eveniment
Este sănătos să bei apă carbogazoasă zilnic? Ce spun specialiștii despre efectele asupra organismului
Cum usuci rufele iarna fără miros de mucegai? Cele mai bune locuri din casă și trucuri eficiente
Eveniment
Cum usuci rufele iarna fără miros de mucegai? Cele mai bune locuri din casă și trucuri eficiente
Imagini impresionante de pe șantierul tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „Va deveni parte dintr-un coridor esențial pentru vestul țării” (VIDEO)
Eveniment
Imagini impresionante de pe șantierul tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „Va deveni parte dintr-un coridor esențial pentru vestul țării” (VIDEO)
Cum să îți optimizezi costurile medicale cu ajutorul unei asigurări medicale private
Eveniment
Cum să îți optimizezi costurile medicale cu ajutorul unei asigurări medicale private
Câte picioare are un iepure? Profesorul din Câmpina, surprins de răspunsul unui elev cu media 9,50: „Trebuie să ne mai mire ceva?”
Eveniment
Câte picioare are un iepure? Profesorul din Câmpina, surprins de răspunsul unui elev cu media 9,50: „Trebuie să ne mai mire ceva?”
Adolescent de 17 ani, lovit de un autobuz în Cluj-Napoca. Era pe trotinetă și a traversat pe roșu
Eveniment
Adolescent de 17 ani, lovit de un autobuz în Cluj-Napoca. Era pe trotinetă și a traversat pe roșu
Cum să câștigi la loto fără să cheltuiești o avere. Secretul jucătorilor de succes
Eveniment
Cum să câștigi la loto fără să cheltuiești o avere. Secretul jucătorilor de succes
Dragobetele, ziua iubirii la români: superstiții, tradiții și diferența față de Valentine’s Day
Eveniment
Dragobetele, ziua iubirii la români: superstiții, tradiții și diferența față de Valentine’s Day
Despre „nebunia de a iubi”. Explicațiile unui psihiatru despre procesul de îndrăgostire: „Am putea fi tentați să punem diagnostice serioase”
Eveniment
Despre „nebunia de a iubi”. Explicațiile unui psihiatru despre procesul de îndrăgostire: „Am putea fi tentați să punem diagnostice serioase”
Ultima oră
13:43 - Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie. Ce amendă a primit
13:38 - Este sănătos să bei apă carbogazoasă zilnic? Ce spun specialiștii despre efectele asupra organismului
13:26 - Taxele locale vor fi revizuite săptămâna aceasta. Anunțul făcut de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cum i-a convins pe Bolojan și Grindeanu (VIDEO)
13:23 - Mesajul transmis de Nicușor Dan, la 4 ani de la războiul din Ucraina: „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”
13:14 - Kelemen Hunor, despre alegerile din Ungaria: „Este varianta mai bună să meargă Orban mai departe”. Cum argumentează
13:04 - Piața auto din România, în cădere liberă. Dacia a pierdut o treime din vânzări în Europa
12:49 - Cum usuci rufele iarna fără miros de mucegai? Cele mai bune locuri din casă și trucuri eficiente
12:42 - Imagini impresionante de pe șantierul tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „Va deveni parte dintr-un coridor esențial pentru vestul țării” (VIDEO)
12:29 - Război deschis între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica primarului general după ce edilul Sectorului 4 l-a acuzat că și-a făcut un grup infracțional în Primărie
12:24 - Călin Georgescu trage un semnal de alarmă: „Eu am un mesaj astăzi”. Ce a transmis suveranistul