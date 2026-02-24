Vouchere de 500 de lei pentru mai multe persoane! În 2026, Primăria Cluj-Napoca demarează Programul Alimente 2026, menit să vină în ajutorul locuitorilor cu venituri mici. Peste 9.000 de persoane vor primi carduri electronice cu valoarea de 500 de lei fiecare, utilizabile pentru achiziția de alimente. Cu această ocazie se dorește să fie sprijinite categoriile vulnerabile din comunitate.

Categoriile care vor putea beneficia de acest ajutor sunt:

sau accentuat, neinstituționalizate;

Pensionari și invalizi cu venituri reduse;

Veterani și văduve de război;

Persoane deportate sau persecutate politic;

Șomeri, atât cei care primesc indemnizație, cât și cei fără;

Beneficiari ai venitului minim de incluziune;

Victime ale violenței domestice și traficului de persoane.

Cum se aplică pentru aceste vouchere de 500 de lei și ce acte sunt necesare

Cei interesați pot depune cererile și documentele începând cu 23 februarie 2026, fie:

Online, prin platforma oficială a ;

Fizic, la primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM).

Documentele necesare includ:

Cererea completată și semnată;

Declarația pe propria răspundere;

După caz, acte care atestă identitatea, componența familiei și veniturile.

Pentru anumite categorii deja înregistrate în evidențele DASM, cum ar fi persoanele cu handicap grav sau beneficiarii venitului minim de incluziune, este suficientă doar depunerea cererii și a declarației.

Care este termenul limită pentru depunerea cererilor

Data limită pentru transmiterea documentelor este 27 noiembrie 2026. După această dată, toate cererile vor fi verificate prin sistemul informatic PatrimVen al ANAF și în bazele de date ale Primăriei. Lista finală a beneficiarilor va fi stabilită după validarea tuturor documentelor și informațiilor.

Distribuirea cardurilor pentru beneficiarii noi, care nu au primit tichete sociale în anul 2025, se va face în baza unor programări care vor fi comunicate direct acestora.