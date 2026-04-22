B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cutremur politic: Radu Moldovan demisionează de la conducerea PSD Bistrița-Năsăud, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”

Ana Maria
22 apr. 2026, 14:59
Radu Moldovan președintele CJ Bistrița-Năsăud Sursa foto: bistriteanul.ro
Cuprins
  1. Cine preia conducerea organizației PSD Bistrița-Năsăud în locul lui Radu Moldovan
  2. Ce au ridicat procurorii în urma perchezițiilor
  3. A fost audiat Radu Moldovan în acest dosar?
  4. Ce vizează ancheta DNA în acest caz

Radu Moldovan a demisionat, miercuri, din funcția de lider al Partidul Social Democrat Bistrița-Năsăud, în urma perchezițiilor efectuate de Direcția Națională Anticorupție. Decizia a fost luată pentru a evita eventuale blocaje sau suspiciuni care ar putea afecta activitatea organizației.

Cine preia conducerea organizației PSD Bistrița-Năsăud în locul lui Radu Moldovan

Conducerea filialei va fi asigurată interimar de Bogdan Gruia Ivan, actualul ministru al Energiei, potrivit deciziei luate în cadrul ședinței de urgență a organizației județene.

„Organizația județeană PSD Bistrița-Năsăud își exprimă susținerea față de domnul Emil Radu Moldovan și apreciază implicarea, munca și proiectele transformate în fapte! În urma situației apărute, acesta a decis să își dea demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației. Pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără întreruperi, în ședința de urgență de astăzi a CPJ PSD Bistriţa-Năsăud s-a decis ca funcția de președinte interimar să fie preluată de domnul Bogdan Gruia Ivan. Activitatea organizației continuă în mod normal, cu aceleași obiective și muncă pentru oameni”, se arată în comunicatul PSD, potrivit Antena 3 CNN.

Ce au ridicat procurorii în urma perchezițiilor

Radu Moldovan a precizat că, în urma descinderilor desfășurate atât la domiciliul său, cât și la sediul Consiliului Județean, anchetatorii au ridicat mai multe documente, dar și laptopul din birou.

„Nu am foarte multe detalii, mi-au comunicat un dosar penal, mandate de perchezitie, au facut perchezitiile de rigoare, au luat câteva documente, laptopul din birou.. mai multe detalii doar ei vă pot da”, a precizat Radu Moldovan, citat de Bihoreanul.

A fost audiat Radu Moldovan în acest dosar?

Șeful Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a declarat că nu a fost audiat până în acest moment și că nu a oferit detalii despre colegii săi care au fost deja duși la audieri.

„S-au încheiat activitățle, ne-am luat rămas bun acum 10 minute. Mă duc înapoi în birou, la lucru”, a completat Radu Moldovan.

Ce vizează ancheta DNA în acest caz

Procurorii Direcția Națională Anticorupție desfășoară o amplă anchetă, cu aproximativ 70 de percheziții în București și alte patru județe, într-un dosar de spălare de bani legat de achiziții publice.

Ancheta vizează lucrări de utilitate publică derulate la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. În acest context, au avut loc percheziții atât la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cât și la domiciliul lui Radu Moldovan.

În același dosar este vizat și Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Tags:
Ultima oră
15:41 - PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. Când vor fi depuse demisiile și cine va prelua interimar ministerele PSD
15:37 - Vacanțe mai scumpe de 1 Mai 2026: creșteri de 30% și locuri epuizate rapid. Unde se duc turiștii
15:22 - Kelemen Hunor a anunțat decizia UDMR. Vor merge sau nu mai departe cu Ilie Bolojan?
15:02 - Cristiano Ronaldo și-a îndeplinit visul. Starul portughez va fi coleg cu fiul său la Al-Nassr
15:00 - Meghan Markle stârnește revoltă. Gestul făcut în ziua centenarului Reginei Elisabeta a II-a i-a enervat pe fani: „Ca de obicei”
14:31 - Designerul Eugen Olteanu a murit la 42 de ani. Ultimul său mesaj, de-a dreptul cutremurător
14:28 - Oligarhul Vladimir Plahotniuc condamnat la 19 ani. Sentinţa nu este definitivă
14:21 - Gustările copiilor îi îmbolnăvesc pe ascuns. Medicii trag un semnal de alarmă: tot mai mulți ajung cu alergii și intoleranțe
14:17 - România se menține fruntașă la deficitul bugetar. Datele oficiale sunt peste estimările guvernamentale
13:59 - George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a declanșat criza politică: “E o jignire. A rămas la vechile metehne”