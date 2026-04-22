Externe » Oligarhul Vladimir Plahotniuc condamnat la 19 ani. Sentinţa nu este definitivă

Adrian Teampău
22 apr. 2026, 14:28
Sursă foto: Captură video/TV8.md

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare printr-o decizie a Judecătoriei Chişinău. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la instanţa de apel.

Vladimir Plahotniuc condamnat penal

Magistrații Judecătoriei Chișinău au dispus condamnarea oligarhului pro-rus Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare. El a fost inculpat de procurorii moldoveni în dosarul „Frauda bancară”. Oligarhul moldovean a fost acuzat de delapidarea unui miliard de dolari, dar și de alte infracțiuni precum escrocherie, spălare de bani, crearea şi conducerea unei organizaţii criminale.

Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia. La acel moment au fost puse în executare cele patru mandate de arest emise pe numele său, potrivit MODLPRES. El a fost pus sub acuzare ca urmare a rolului său pe care l-a jucat într-un scandal de corupţie masiv care a implicat dispariţia unui miliard de dolari din vistieria a trei bănci naţionale.

Fost membru al parlamentului şi fondator al Partidului Democrat, a fost acuzat că a controlat în secret instituţii-cheie din Republica Moldova. A fugit din țară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

Sentinţa judecătoriei din Chișinău nu este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de apel, transmite Radio Chişinău.

Procurorii au cerut 25 de ani

Procurorii care au solicitat 25 de ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc. De altfel, după pronunțarea soluției, ei au anunțat că este posibil să conteste decizia primei instanțe, apreciind că oligarhul ar fi meritat o pedeapsă mai dură.

În paralel, procurorii anchetează alte cinci cauze penale împotriva oligarhului, inclusiv dosarele „Metalferos”, „Kuliok”, un nou episod din frauda bancară și utilizarea actelor de identitate false. În toate aceste cauze, Plahotniuc pledează nevinovat.

Pe de altă parte, nici avocații apărării nu sunt mulțumiți de decizie motiv pentru care au confirmat că o vor ataca. În opinia lor, condamnarea a fost dată în lipsă de probe şi cu încălcarea gravă a procedurii. Apărarea insistă că dosarul ar avea un caracter politic și a solicitat achitarea inculpatului.

