Într-un context considerat sensibil de către public, a fost aspru criticată. Reacțiile au apărut după ce a lansat două lumânări noi, dedicate copiilor săi, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Mulți au considerat că momentul ales nu a fost deloc potrivit. Lansarea a avut loc cu doar câteva ore înainte de ziua în care Regina Elisabeta a II-a ar fi împlinit 100 de ani.

Un omagiu regal și o lansare controversată: coincidență sau alegere neinspirată

Ziua în care Regina Elisabeta a II-a ar fi împlinit 100 de ani a fost marcată de emoție și respect în Marea Britanie. Fosta suverană s-a stins din viață pe 8 septembrie 2022, la Balmoral, , după o domnie remarcabilă de 70 de ani.

Cu această ocazie, Regele Charles al III-lea a transmis un mesaj emoționant dedicat „dragei sale mame”. De asemenea, membrii familiei regale au participat la mai multe evenimente menite să-i onoreze memoria, notează .

În același timp, Meghan Markle a atras atenția după ce a anunțat lansarea a două lumânări noi. Anunțul a venit chiar înainte de Ziua Mamei din Statele Unite, sărbătorită pe 10 mai. Produsele, programate pentru 22 aprilie, sunt un omagiu delicat pentru copiii săi, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Acestea sunt inspirate de datele lor de naștere.

Pe pagina de Instagram As Ever, mesajul de lansare subliniază caracterul personal al produselor: „Vă prezentăm două lumânări noi, realizate cu grijă de fondatoarea noastră și denumite în onoarea datelor de naștere ale copiilor săi.”

Cum au reacționat internauții la gestul lui Meghan Markle

Meghan Markle a devenit rapid ținta criticilor după acest gest, mai ales într-o săptămână considerată extrem de importantă pentru Familia Regală. Nemulțumiți de momentul ales, mulți fani au apelat la rețelele sociale pentru a-și exprima opiniile. Unele dintre reacții au fost deosebit de dure. Pe , un utilizator a comentat: „Ca de obicei, își promovează copiii chiar de centenarul regretatei regine. Absolut dezgustător”.

O altă persoană a susținut că „este 100% despre a provoca Familia Regală chiar de ziua de 100 de ani a regretatei regine” și că nu ar conta dacă produsele s-ar vinde sau nu.

Un al treilea mesaj a mers și mai departe, sugerând retragerea titlurilor nobiliare. „Luați-le titlurile și să vedem cum își mai promovează produsele după ce acestea vor fi retrase”, a mai precizat cineva.

Pe de altă parte, nu toate reacțiile au fost negative. O parte dintre fani au privit lansarea într-o lumină favorabilă, apreciind inițiativa și contextul apropiat de Ziua Mamei. Pe Instagram, un susținător a scris: „E frumos să o vezi pe Meghan anunțând produse noi care vor fi lansate pe 22 aprilie, înainte de Ziua Mamei.”