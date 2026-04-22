B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Clarificări de la ÎCCJ pe noțiunea „militar". Rezerviștii cu stagiul obligatoriu nu se încadrează în categoria celor care pot deține arme de foc

Adrian Teampău
22 apr. 2026, 09:49
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Ce a hotărât Înalta Curte ?
  2. Cine poate procura arme şi ce condiţii trebuie îndeplinite?

Înalta Curte a venit cu o serie de clarificări privind categoriile care au dreptul să beneficieze de o armă de foc. Rezerviștii care au efectuat stagiul militar nu sunt incluși în noțiunea de „militar”, în sensul definit de lege. 

Instanța Supremă a stabilit, prin Decizia nr. 64 pronunţată luni, 21 Aprilie 2026, că noţiunea de „militar” din Legea nr. 295/2004 nu include rezerviștii care au efectuat stagiul militar obligatoriu.

Ce a hotărât Înalta Curte ?

Prin Decizia nr. 64, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, Înalta Curte a clarificat o serie de aspecte privind dreptul de a obține arme de foc. Concret, instanța a clarificat interpretarea ce trebuie dată dispoziţiilor art. 13 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

„În interpretarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte: Noţiunea de militar din cuprinsul articolului de lege precitat nu include persoanele care au efectuat stagiul militar obligatoriu şi care au fost trecute ulterior în rezervă”, se arată în această decizie.

Această hotărâre vine să clarifice interpretarea care trebuie dată în aplicarea regulilor privind procurarea armelor de apărare și pază. Judecătorii au stabilit că atunci când vine vorba despre „militari”, textul de lege nu îi include și pe rezerviștii care au efectuat stagiul militar obligatoriu. Anterior, în 2023, în interpretarea aceloraşi prevederi, ICCJ a reţinut că „prin termenul de «militar» se înțelege și noțiunea de «soldați și gradați profesioniști» din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradații profesioniști”.

Curtea stabilește o delimitare clară între categoriile care beneficiază de dreptul de a procura arme de apărare şi pază şi persoanele care au îndeplinit doar stagiul militar obligatoriu. Soluţia este obligatorie și se aplică după publicare în Monitorul Oficial al României. În cazul instanței care a solicitat clrificarea, aceasta devine obligatorie de la data pronunţării,

Cine poate procura arme şi ce condiţii trebuie îndeplinite?

Legea nr. 295/2004 stabilește condițiile în care o persoană poate procura o armă de apărare și pază. Au dreptul la astfel de arme, conform reglementărilor legale doar anumite categorii profesionale:

„demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi‑au pierdut calitatea din motive imputabile lor; persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază; persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate”.

Chiar şi pentru persoanele care se încadrează în aceste categorii există condiţii materiale şi de procedură. Pentru a beneficia de o armă, aceste persoane trebuie:

  •  să fie majore;
  • să nu aibă o condamnare la închisoare de peste un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie;
  • să nu aibă calitatea de inculpat în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;
  • să fie apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme;
  • să urmeze un curs de instruire teoretică şi practică în acest sens, potrivit declaraţiilor şi conform sursei.
Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan nu renunță la scaunul de premier. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan
Politică
Ilie Bolojan nu renunță la scaunul de premier. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan
Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
Externe
Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
DNA a descins la Consiliul Județean Sălaj. Ancheta îl vizează pe președintele Dinu Iancu Sălăjan
Politică
DNA a descins la Consiliul Județean Sălaj. Ancheta îl vizează pe președintele Dinu Iancu Sălăjan
Ministrul Irineu Darău, la Bruxelles cu șefa de cabinet pe bani publici. Cum a devenit Adriana Miron funcționar public în timp record
Politică
Ministrul Irineu Darău, la Bruxelles cu șefa de cabinet pe bani publici. Cum a devenit Adriana Miron funcționar public în timp record
Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Procurorii au descins și la baronul PSD Radu Moldovan
Politică
Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Procurorii au descins și la baronul PSD Radu Moldovan
Condiția crucială impusă de PSD pentru a rămâne la guvernare. Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Am spus soluțiile” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Politică
Condiția crucială impusă de PSD pentru a rămâne la guvernare. Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Am spus soluțiile” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Criza guvernamentală ajunge la Cotroceni. Concluziile lui Sorin Grindeanu la finalul întâlnirii cu Nicușor Dan. Președintele a început discuțiile cu delegația PNL UPDATE
Politică
Criza guvernamentală ajunge la Cotroceni. Concluziile lui Sorin Grindeanu la finalul întâlnirii cu Nicușor Dan. Președintele a început discuțiile cu delegația PNL UPDATE
Lovitură grea. Un cunoscut fost primar din România, condamnat la 10 ani de închisoare. Ce au anunțat procurorii
Politică
Lovitură grea. Un cunoscut fost primar din România, condamnat la 10 ani de închisoare. Ce au anunțat procurorii
Scenariul PSD, dezvăluit de Lia Olguța Vasilescu. Ce se va întâmpla, dacă Bolojan nu va demisiona. Ea speră, totuși, să îl convingă Nicușor Dan să plece: „Nu stă ţara într-un singur om”
Politică
Scenariul PSD, dezvăluit de Lia Olguța Vasilescu. Ce se va întâmpla, dacă Bolojan nu va demisiona. Ea speră, totuși, să îl convingă Nicușor Dan să plece: „Nu stă ţara într-un singur om”
Va vota AUR o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD? Ce spune Petrișor Peiu
Politică
Va vota AUR o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD? Ce spune Petrișor Peiu
Ultima oră
12:24 - Jack Nicholson a trăit 37 de ani fără să știe că femeia pe care o considera soră era, de fapt, mama lui: „A fost un moment dramatic”
12:11 - Ilie Bolojan nu renunță la scaunul de premier. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan
11:56 - Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
11:53 - Ani Crețu, cunoscută ca Urinela din „Vacanța Mare”, s-a schimbat complet. Cum arată acum și cu ce se ocupă actrița (FOTO)
11:47 - DNA a descins la Consiliul Județean Sălaj. Ancheta îl vizează pe președintele Dinu Iancu Sălăjan
11:34 - Ministrul Irineu Darău, la Bruxelles cu șefa de cabinet pe bani publici. Cum a devenit Adriana Miron funcționar public în timp record
11:06 - Vremea o ia razna în România. ANM anunță cod galben și portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 130 km/h (FOTO)
11:05 - Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Procurorii au descins și la baronul PSD Radu Moldovan
10:53 - Serghei Șoigu avertizează unde ar putea interveni Rusia: „Dacă va fi nevoie, va folosi toate metodele disponibile”
10:41 - Condiția crucială impusă de PSD pentru a rămâne la guvernare. Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Am spus soluțiile” (VIDEO, GALERIE FOTO)