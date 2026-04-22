Înalta Curte a venit cu o serie de privind categoriile care au dreptul să beneficieze de o armă de foc. Rezerviștii care au efectuat stagiul militar nu sunt incluși în noțiunea de „militar”, în sensul definit de lege.

Instanța Supremă a stabilit, prin Decizia nr. 64 pronunţată luni, 21 Aprilie 2026, că noţiunea de „militar” din nu include rezerviștii care au efectuat stagiul militar obligatoriu.

Ce a hotărât Înalta Curte ?

Prin Decizia nr. 64, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, Înalta Curte a clarificat o serie de aspecte privind dreptul de a obține arme de foc. Concret, instanța a clarificat interpretarea ce trebuie dată dispoziţiilor art. 13 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

„În interpretarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte: Noţiunea de militar din cuprinsul articolului de lege precitat nu include persoanele care au efectuat stagiul militar obligatoriu şi care au fost trecute ulterior în rezervă”, se arată în această decizie.

Această hotărâre vine să clarifice interpretarea care trebuie dată în aplicarea regulilor privind procurarea armelor de apărare și pază. Judecătorii au stabilit că atunci când vine vorba despre „ ”, textul de lege nu îi include și pe rezerviștii care au efectuat stagiul militar obligatoriu. Anterior, în 2023, în interpretarea aceloraşi prevederi, a reţinut că „prin termenul de «militar» se înțelege și noțiunea de «soldați și gradați profesioniști» din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradații profesioniști”.

Curtea stabilește o delimitare clară între categoriile care beneficiază de dreptul de a procura arme de apărare şi pază şi persoanele care au îndeplinit doar stagiul militar obligatoriu. Soluţia este obligatorie și se aplică după publicare în Monitorul Oficial al României. În cazul instanței care a solicitat clrificarea, aceasta devine obligatorie de la data pronunţării,

Cine poate procura arme şi ce condiţii trebuie îndeplinite?

Legea nr. 295/2004 stabilește condițiile în care o persoană poate procura o armă de apărare și pază. Au dreptul la astfel de arme, conform reglementărilor legale doar anumite categorii profesionale:

„demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi‑au pierdut calitatea din motive imputabile lor; persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază; persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate”.

Chiar şi pentru persoanele care se încadrează în aceste categorii există condiţii materiale şi de procedură. Pentru a beneficia de o armă, aceste persoane trebuie: