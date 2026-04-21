Un bărbat urmărit internațional a fost ridicat de polițiști chiar în ziua în care ieșea din Penitenciarul Deva. După eliberare, acesta a intrat direct în arest preventiv și urmează să fie predat autorităților din Ungaria.

Cum a fost prins imediat după ieșirea din penitenciar

Bărbatul are 37 de ani și este din comuna Sâncrăieni, județul Harghita. Marți, el a fost pus în libertate la termen după executarea unei pedepse cu închisoarea. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale l-au așteptat la ieșirea din Deva și au pus imediat în aplicare un nou mandat de arestare preventivă.

„La data de 21 aprilie 2026, acesta a fost pus în libertate la termen din Penitenciarul Deva, după ce a executat o pedeapsă privativă de libertate de un an şi două luni de închisoare, pentru conducere fără permis”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

După intervenție, suspectul a fost dus la sediul IPJ Hunedoara, unde au fost făcute formalitățile legale necesare.

De ce era căutat internațional

Potrivit autorităților, numele său figura în bazele de date ca persoană urmărită internațional. Semnalarea fusese transmisă de instituțiile judiciare din Ungaria. Pe numele bărbatului exista un mandat european de arestare, iar dispusese arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Acesta este suspectat că ar fi comis pe teritoriul Ungariei mai multe infracțiuni privind regimul circulației rutiere.

Unde a fost dus după reținere

După finalizarea procedurilor de la inspectoratul de poliție, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Deva. Acolo va rămâne până la pașii următori ai procedurii judiciare.

„Imediat după eliberare, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare mandatul de arestare preventivă, conducând persoana la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, unde au fost efectuate procedurile legale, ulterior bărbatul fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din Deva. Acesta figura ca urmărit internaţional, în baza unei dispoziţii emise de autorităţile judiciare din Ungaria”, transmite IPJ Hunedoara, potrivit Digi24.

Conform informațiilor transmise de IPJ Hunedoara, în perioada următoare bărbatul va fi predat autorităților din , potrivit normelor legale în vigoare.