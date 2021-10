Orașul Otopeni și 14 localități cu rata de incidență COVID de peste 20 la mie. 38,56 este recordul deținut de comuna Brănișca, Hunedoara

Covid 19 pcr test in nurse hands. Doctor in protective suit medical mask gloves holding Swab saliva sample for diagnostic covid19 coronavirus virus in lab. Nasopharyngeal culture pcr test.Close up.