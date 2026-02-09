Noile informații apărute în scandalul Jeffrey Epstein continuă să provoace reacții puternice în rândul instituțiilor britanice, inclusiv la nivelul monarhiei. Potrivit unui comunicat transmis luni de Palatul Kensington, Prințul și Prințesa de Wales s-au declarat „profund îngrijorați” de dezvăluirile recente, subliniind că atenția lor rămâne îndreptată către victime.

Este pentru prima dată când cei doi își exprimă public poziția față de criza generată de reluarea scandalului Epstein, care a readus în prim-plan acuzații grave ce vizează cercuri apropiate de familia regală și mediul politic britanic.

Palatul Kensington: „Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a confirmat reacția oficială, într-o declarație citată de presa britanică: „Pot confirma că Prințul și Prințesa de Wales au fost profund îngrijorați de dezvăluirile recente. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor.”

Poziția exprimată de cei doi marchează un moment important, în contextul în care scandalul a cuprins nu doar monarhia, ci și Westminsterul, odată cu apariția unor noi documente făcute publice de autoritățile americane, potrivit publicației The Independent.

Documente desecretizate și acuzații grave

Scandalul Epstein a fost relansat după ce milioane de documente legate de activitățile acestuia au fost făcute publice în Statele Unite. Acestea conțin informații care au generat noi acuzații și au dus la deschiderea unei anchete de către poliție împotriva lui Lord Peter Mandelson, pentru presupusă conduită necorespunzătoare în funcții publice.

Printre cele mai grave acuzații se numără afirmația potrivit căreia o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie de către Epstein pentru relații sexuale, precum și declarații conform cărora acesta și Andrew Mountbatten-Windsor ar fi cerut unei dansatoare exotice să participe la un trio în locuința lui Epstein din Florida.

O altă acuzație susține că Andrew ar fi împărtășit rapoarte confidențiale despre vizite oficiale în Hong Kong, Vietnam și Singapore, în perioada în care avea rolul de trimis comercial al Marii Britanii.

Poziții contradictorii și mutări din reședințele regale

Anterior, Andrew a contestat autenticitatea unei fotografii în care apare alături de Virginia Giuffre și a afirmat că nu a întâlnit-o niciodată. Aceasta a declarat însă că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu el în adolescență.

În contradicție cu aceste afirmații, într-un e-mail aparent trimis de Ghislaine Maxwell în 2015 se precizează: „În 2001 am fost la Londra când s-a întâlnit cu mai mulți prieteni ai mei, inclusiv cu Prințul Andrew. A fost făcută o fotografie, probabil pentru că voia să o arate prietenilor și familiei.”

Palatul Buckingham anunțase anterior că Andrew urma să părăsească Royal Lodge la începutul anului 2026, însă acesta locuiește în prezent pe domeniul privat Sandringham, deținut de Regele Charles.

Apel public pentru a nu fi uitate victimele

Săptămâna trecută, Ducele de Edinburgh a fost primul membru al familiei regale care a vorbit public după publicarea documentelor Departamentului de Justiție din SUA, afirmând că este important să „ne amintim de victime”.

Declarația Prințului și Prințesei de Wales vine pe fondul unui turneu oficial al prințului în Arabia Saudită, unde acesta a petrecut prima zi alături de Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman, marcând începutul unei vizite de trei zile în regiune.