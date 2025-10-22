Panică într-un centru comercial din București, situat la aproximativ un kilometru distanță de . Oamenii au simțit miros de gaz, iar autoritățile au dispus evacuarea.

Panică într-un mall din București

Mai multe persoane care se aflau într-un fast-food dintr-un centru comercial din Sectorul 5 au acuzat un miros suspect de gaz. Panica s-a instaurat rapid, iar oamenii au solicitat intervenția autorităților. Mai multe echipaje ale ISU și ale Poliției locale, precum și câteva ambulanțe, au fost trimise la fața locului. Peste 30 de persoane au fost evacuate din fast-food pentru a evita o nouă .

„A fost sesizată prezența unui miros de gaz în toaleta fast-food-ului”, a declarat, la Antena 3 CNN, Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București – Ilfov.

Potrivit spuselor sale, alarma nu s-a confirmat. El a ținut să risipească panica spunând că în cu pricina nu se folosesc gaze. Pe de altă parte, nu a exclus posibilitatea unor scurgeri de la o conductă care alimentează clădirile învecinate. De altfel, şi ISU au făcut măsurători în zonă pentru a exclude orice problemă.

„Se fac verificări în acest complex comercial, mai exact la un corp de construcție, unde a fost sesizată prezența unui miros perceptibil într-o toaletă. Este vorba despre un fast food din această construcție”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Verificările nu au identificat scurgeri de gaze

Daniel Vasile a precizat că verificările din centrul comercial nu au depistat scurgeri de gaze. Se pare că panica a fost nejustificată și că nu a fost un pericol real.

„Colegii noștri au verificat spațiul din interior, se simțea un miros, dar aparatele de măsură nu au identificat valori peste pragurile de alarmare, adică nu sunt substanțe periculoase, ci mai degrabă un miros care nu e neapărat periculos pentru cei de la interior”, a spus oficialul .

În acest context, lucrătorii ISU au extins verificările și la alte magazine din centru, dar și pe terasa construcției. Aceasta a fost controlată deoarece pe acolo trece o conductă de gaze și exista suspiciunea că ar putea fi pierderi.

„Colegii noștri au extins zona de căutare și la magazinele care fac parte din același complex comercial, inclusiv pe terasa construcției, pe unde trece o conductă de gaze, unde există suspiciunea rezonabilă că ar putea să fie o pierdere de gaze din acea conductă, iar instalația de climatizare să tragă acel gaz la interior. Momentan nu se confirmă existența unor substanțe periculoase, gaz, peste pragurile de alarmare ale instrumentelor pe care le folosim noi”, a explicat Daniel Vasile.