Locatarii din blocul explodat se revoltă. Statul vrea să îi facă chiriași (VIDEO)

Este revoltă la blocul explodat din cartiertul Rahova. Locatarii sunt disperați, după ce ministrul Dezvoltării a anunțat că reconstruiește blocul dar nu vor mai fi proprietari, ci chiriași în casele lor.

Revoltă la blocul explodat. Oameni lăsați fără proprietăți

„Nu există așa ceva. Ministrul care a spus treaba asta să își dea demisia.

Din proprietar să ajung chiriaș în casa mea?

După ce am muncit să plătim casele astea, acum să ne facă chiriași?

Ne întoarcem de unde am plecat? Am ajuns în anii colectivizării. Ne ia ce e al nostru și ne bagă la colectiv.

În țara asta nimeni nu își face datoria. Imediat ne spun că nu mai avem voie aici.

Un ministru care habar nu are despre ce vorbește.”, sunt doar câteva din plângerile oamenilor care au rămas pe drumuri.

Ministrul Dezvoltării, certat și de colegii din Coaliție

Ministrul Cseke Attila este criticat și de colegii din coaliție din cauza ideii de a pune oamenii să stea cu chirie, deși au plătit o viață pentru un apartament. Invitați în emisiunea , Alexandru Dimitriu de la USR și Florian Bodog de la PSD l-au pus la zid pe ministrul Dezvoltării.

„Când va fi dărâmat blocul, terenul pe care este blocul rămâne în coproprietatea proprietarilor din bloc. Juridic, nimeni nu poate construi pe proprietatea mea fărăr acordul meu. În al doilea rând, dacă cauza acestei deflagrații a fost o fisură într-o conductă care bănuiesc că este proprietatea statului, atunci statul este de vină și trebuie să plătească toată această pagubă. Mai este o problemă, blocul care se va construi nu va mai putea fi făcut cum este acum. E posibil să nu mai aibă același număr de apartamente.”, spune reprezentantul USR

„E o situație destul de complicată juridic, dar oamenii nu trebuie să își piardă dreptul de proprietate asupra imobilului. Trebuie găsit vinovatul și vinovatul să plătească. Nu să le ia casele oamenilor.” spune reprezentantul PSD.

Ideea care scos oamenii la revoltă

Potrivit , locuințele nou realizate se vor atribui cu chirie foștilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieții acestora, precum și pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moștenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foștii proprietari solicită.