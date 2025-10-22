În urmă cu cinci zile, eexplozia de pe Calea Rahova avea să schimbe definitiv cursul vieții unor persoane. Trei persoane au decedat ca urmare a incidentului, iar alte cateva zeci au fost rănite. Astăzi, în cursul unei declarații publice, directorul general adjuct al Poliției Capitalei, directorul adjunct al Institului Național de Criminalistă și directorul Direcției de Investigații Criminale au oferit cele mai noi detalii din ancheta deschisă în urma tragediei.

Directorul adjuct al Poliției Capitalei: „Am înlăturat elementele care puteau să cadă”

În cadrul unei declarații publice, directorul general adjuct al Poliției Capitalei a oferit noi detalii cu privire la cercetările care se fac în cazul exploziei din Rahova, dar și în ce stadiu se află lucrările de punere în siguranță a clădirilor afectate. Potrivit lui Marius Andrei, elementele care prezentau risc de desprindere de pe fațadele blocurilor au fost eliminate în cursul zilei de astăzi. De asemenea, autoturismele aflate în parcarea din spatele corpului afectat au fost transportate în zone sigure.

În cadrul ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență din București, care a avut loc tot astăzi, societățile de utilități au primit acordul de a intra gradul în zona afectate și a desfășura evaluări tehnice și unde este cazul, reparații.

„În perioada 17-22 octombrie, de la data exploziei și până în prezent, perimetrul a fost foarte bine delimitat, iar accesul în acest perimetru a fost permis doar controlat. În fiecare zi, la fața locului, au fost desfășurate activități de cercetare. Am avut în vedere, în primul rând, siguranța celor care au fost în zona afectată. Am reușit să înlăturăm acele elemente care puteau să cadă, atât de pe fațadele blocurilor, cât și de la balcoane. Totodată, am avut în atenție perierea zonei din interiorul blocurilor și a parcării din spatele blocurilor. Această activitate de verificare amănunțită, căutare și igienizare, în așa fel încât să putem să identificăm alte mijloace de probă.

Toate autoturismele care au fost găsite în această parcare au fost extrase și predate proprietarilor, în măsura în care aceste autoturisme au putut să plece și au fost funcționale. În situația în care acestea nu au fost funcționale, au fost ridicate și transportate într-o zonă sigură, urmând să fie luate de proprietari ulterior.

În cursul zilei de ieri, a avut loc o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență la nivelul municipiului București, ocazie cu care societățile de utilități au fost informate că pot interveni punctual, gradual, accesul în zona afectată urmând să fie controlat. În acest sens, echipele tehnice pot să intervină, în așa fel încât să identifice eventuale defecțiuni cauzate de explozie și să le remedieze.

Le-am permis accesul locatarilor care au părăsit aceste imobile pentru a-și lua bunuri de strictă necesitate sau pentru eliberarea locuințelor de alimentele perisabile”, a declarat directorul general adjuct al Poliției Capitalei, Marius Andrei.

Directorul adjunct al Institului Național de Criminalistă: „A trebuit să lucrăm inclusiv pe timp de noapte”

Directorul adjunct al Institului Național de Criminalistă a explicat cum au avut loc la fața locului, până în prezent, având în vedere riscurile pe care le presupune pătrunderea în clădirea afectată. Potrivit lui Alexandru Boroșanu, echipele de criminaliști s-au folosit de drone, nacele și roboți, pentru a putea preleva probe, atât din exterior, cât și din interior. Criminalistul susține că, în decursul celor cinci zile de cercetări, s-a lucrat inclusiv noaptea, etapele neputând fi întrerupte odată cu lăsarea serii.

„Activitatea de cercetare de la fața locului, până în acest moment, a fost desfășurată pe parcursul a cinci zile, inclusiv noaptea. Au fost etape pe care nu le-am putut întrerupe și a trebuit să lucrăm inclusiv pe timp de noapte. S-au ridicat toate categoriile de probe pe care le-am putut descoperi până la momentul actual din proximitatea blocului, care au legătură cu cauza. Toate aceste probe vor fi supuse expertizării de către experții de la INSEMEX și alți experți care au fost solicitați.

A fost o cercetare extraordinar de dificilă până la momentul actual. Partea de interveneție la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din nacele, cu drone și cu roboți. Sunt singurele variante pe care, la momentul actual, le avem disponibile. Inclusiv astăzi se va desfășura genul acesta de activitate, cu o dronă mai performantă pe care urmează să o introducem în acele spații. Spațiul este foarte nesigur, din acest motiv nu se poate intra fără avizul celor de la ISC.

Expertizele care se vor face pe conducta de gaz care a fost ridicată, care, într-adevăr, avea o fisură în ea, și celelalte cabluri electrice care au fost găsite în proximitatea acestei conducte de gaz se vor efectua de către cei mai buni experți din țară, de la INSEMEX, INEC și alții”, a declarat și directorul adjunct al Institului Național de Criminalistă, Alexandru Boroșanu.

Directorul Direcției de Investigații Criminale: „Nu avem indicii că explozia a fost produsă de alte substanțe explozive, în afară de gaz”

De la producerea exploziei și până în prezent, în spațiul public, și mai ales pe rețelele de socializare, au apărut tot felul de speculații în ceea ce privește producerea explozie. Unele persoane au susținut chiar că incidentul a fost provocat intenționat. Din dorința de a pune capăt acestor zvonuri, directorul Direcției de Investigații Criminale a declarat că probele recoltate de la fața locului nu indică prezența unei provocări voluntare a tragediei.

„Cercetarea la fața locului încă nu s-a finalizat. Urmează ca astăzi să finalizăm partea exterioară și interioară a construcției, după care să o punem în fază de conservare și siguranță. Cercetarea la fața locului va mai dura, probabil, o săptămănâ-două pentru că se iau în calcul toate indiciile care ne vor conduce pe noi spre a stabili răspunderea unei persoane fizice sau juridice.

Audierile sunt, de asemenea, continuate. Sunt audiați atât locatari, cât și persoane juridice care aveau capacitatea de a furniza diferite utilități în zonă. Când va veni expertiza specialiștilor de la INSEMEX și INEC, atunci vom avea o configurare clară a cauzelor și a dinamicii exploziei. Până la momentul de față, nu avem indicii că s-au folosit alte substanțe explozive, în afară de gaz, și nici nu avem indicii că ar fi fost o mână criminală”, a declarat directorul , Cristian Gheorghe.