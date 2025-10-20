Locatarii blocului din Rahova au precizat că acel miros de gaz a fost persistent ore întregi înainte de tragedia care a zguduit comunitatea. Administratoarea blocului, Paraschiva Popa, a declarat pentru Antena 3 CNN, că a încercat disperată să ceară ajutor de la autorități.

Miros de gaz, înainte de tragedie. Ce spun locatarii blocului din Rahova, unde a avut loc explozia

„Un miros puternic, nu puteai să stai acolo. Deci nu puteai să stai de miros. Între timp, el a rămâs în subsol și eu am fost chemată că a venit băiatul de la Distrigaz, cu un detector de gaze. A intrat în bloc și piuia când a intrat în subsol. Nici nu a intrat, n-a putut să intre în subsol. Nu, nu, nu, vă opresc gazul și am zis, dom’le, nu trebuie să oprești dumneata gazul pentru că eu gazul l-am oprit. Eu neștiind de unde să oprească gazul, eu eram în principiu meu, eu trăiam cu impresia că eu mi-am oprit gazul meu, că eu asta am făcut. Știam de unde să opresc. El totuși susținea că oprește gazul.”, a povestit Paraschiva Popa, potrivit .

“El a declarat că e miros de monoxid de carbon. Deci miros de monoxid de carbon, asta a declarat în primă instanţă când a pus aparatul. Aparatul piuia foarte tare.”, a spus un locatar.

Întrebat fiind de unde a oprit acel om gazul, locatarul a spus:

“Nu știm de unde a oprit el gazul. Nu știu. A plecat singur. Noi știm de caseta de gaz de lângă ghena de gunoi.”

„De unde am oprit noi vanele. Vana deasupra ușii unde avem ghena și vana de lângă geamul la ghenă. Atât, eu de altceva nu știam. Între timp o vecină de la apartamentul 95 a sunat la pompieri la 112”, a adăugat administratoarea blocului.

Ce intervenții au avut loc și cum s-a desfășurat totul

Miros de gaz, ignorat de autorități. La fața locului au venit echipe de la Distrigaz, compania de electricitate și pompieri, însă, măsurile concrete au lipsit. Locatarii spun că reprezentantul Distrigaz s-a baricadat în mașină și a refuzat să rămână de vorbă cu ei, sfătuindu-i să contacteze o firmă agreată de ANRE.

Întrebat dacă cel de la Distrigaz plecase, locatarul a răspuns:

“Nu, s-a baricadat în mașină și n-a mai vrut să stea de vorbă cu noi. Sunați la ANRE să vină să vă facă verificare”.

“Să contactăm o firmă de la ANRE, să intrați pe site-ul ANRE… Mi-a dat și hârtiile, mi-a pus procesul verbal, mi-a spus să semnez și eu am zis nu semnez așa ceva și mi l-a pus pe avizier. Că el a închis gazul, că a zis posibile scurgeri de gaz. Procesul verbal specificat mi-a scris că sunt posibile pierderi de gaz, gaz oprit de către locatari, pierderi de gaz la apartamentul 70, dar nu a verificat nicio pierdere de gaz. El nici n-a urcat cu noi. Deci a constatat practicul verbal, datorită faptului că a primit o sesizare de către proprietara de la apartament. A scris că e și lipsă proprietar, dar între timp doamna este învățătoare la școala 280, i-am dat telefon, am chemat doamna să vină acasă și dânsa era atunci în prezența noastră acolo acasă și nici atunci nu a urcat cu dânsa sus.”, a adăugat Paraschiva Popa.

Miros de gaz simțit cu ore bune înainte de explozia din Rahova. Ce au făcut pompierii

Când au ajuns pompierii, aceștia au intrat cu masca de gaze.

“Da, pompierii de la detașamentul 13 septembrie”, a spus locatarul.

„El a intrat cu ei acolo, eu eram afară, în afara blocului, disperată să dau telefon la Engie, la 9366, am sunat, îmi răspundea robotul, eram disperati, nu știam încotro să o luăm, nu știam ce să facem, țipam, Domne, ai venit, ne-ai pus sigilul pentru ce? Oricum gazul era oprit de noi. Ce mă încălzește pe mine cu ceva că tu mi-ai pus sigilul ăla sau că mi-ai oprit gazul? Când noi avem mirosul atât de puternic, de la ora 7, era ora 8 jumate, 8, 8 și ceva. Dacă era mirosul de gaz, gazul oprit, da? De ce mai mirosea? De ce îmi persista mirosul?”, a mai precizat administratoarea.

Întrebați ce au zis pompierii, cei doi au spus:

“Pompierii au intrat, au controlat și au zis nu există incendiu. Numai scurgeri de gaz. Dar fumul era la subsol. Cabluri nu erau, să zici, că au fost cabluri care au luat foc.”, a subliniat locatarul blocului din .

“Era numai fum. Numai fum și mirosul puternic. Pompierii au plecat.”, a spus administatoarea.

„N-au luat nicio măsură. Nimeni n-a securizat zona. Nici gazul, nici pompieri.”, a adăugat locatarul.

Miros de gaz înainte de tragedie. Ce i-au recomandat autoritățile administratorei blocului

Întrebați dacă măcar una dintre cele 3 instituții mari – Distrigaz, Pompieri si Enel – a recomandat să fie evacuat blocul, Paraschiva Popa a spus:

„Nu, nici vorbă, doar mi-a spus să intru pe site-ul ANRE, să iau o firmă agreată de către ANRE, să pot să fac verificarea instalației de gaz. Atâta tot mi s-a spus. Pompierii când au plecat, au întocmit un proces verbal, l-am întrebat ce semnez, vă dați seama că eram, nici nu știam ce semnez. O sesizare, pentru că așa este protocolul, am semnat, nu am citit absolut nimic, nu-mi mai ardea să citesc absolut nimic, când noi eram, toți țipam că s-a oprit gazul, că nu există sursă și noi nu putem să stăm de miros. Toți pleacă și noi rămânem cu mirosul nostru.”

“Dădeau din numeri. Doamnă, nu putem să facem nimic, vă oprim gazul. Foarte bine opriți gazul. Asta a fost tot cu ei. Și l-a oprit, ne-am dus la branșament, atunci am văzut și eu, nu știam, și l-am întrebat de aici se oprește gazul? Și a zis da, eu nu știam. Și când au plecat ei, am venit afară, era un vecin de la apartamentul 87, era soțul, și am zis uite măi, deci că nu am fost de acord să dau 1500 de lei să pot să fac contractul pentru senzor și pentru… Au închis gazul, nu i-a interesat și au plecat. De menționat că din ziua de când au plecat ei, de la ora 7 dimineața, din data de 16 a 10-a până dimineața, data de 17, era un miros puternic de nu puteai să stai acolo”, a mai precizat administratorea blocului.

Tragedia din Rahova scoate în evidență problemele majore în comunicarea dintre locatari și autoritățile responsabile. Experții recomandă verificarea instalațiilor de gaz de către firme autorizate și implementarea unor sisteme de monitorizare cu senzori pentru prevenirea unor accidente similare.