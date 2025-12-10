Doi locuitori din Valea Mare Pravăț, județul Argeș, au fost amendați după ce au realizat o parcare improvizată direct în albia râului Argeșel, încălcând legislația de mediu și punând zona în pericol. Intervenția Gărzii Naționale de Mediu a fost posibilă datorită sistemelor noi de monitorizare satelitară, care permit identificarea rapidă a lucrărilor ilegale în zone sensibile.

Cum au fost descoperite lucrările neautorizate

Reprezentanții au anunțat că situația a fost detectată prin noile sisteme de supraveghere implementate recent, tehnologie care oferă o acuratețe ridicată în monitorizarea intervențiilor asupra mediului. Potrivit autorităților, cei doi bărbați au realizat o platformă în albia râului folosind materiale precum deșeuri, pământ dislocat de pe versant și agregate minerale, o combinație care a modificat zona de protecție a cursului de apă și a generat riscuri semnificative.

Inspectorii de mediu au ajuns la fața locului cu echipamente moderne achiziționate prin , confirmând neregulile și aplicând sancțiuni conforme cu gravitatea faptei.

„Doi localnici au încercat să amenajeze o parcare folosind deșeuri, pământ provenit din versant și agregate minerale, afectând astfel zona de protecție a cursului de apă. Echipa de control, utilizând echipamentele moderne achiziționate prin PNRR, a constatat faptele și a aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de câte 15.000 lei”, a precizat Garda Națională de Mediu, într-o postare pe Facebook.

Ce măsuri au impus comisarii Gărzii de Mediu după constatarea neregulilor

După verificări, autoritățile au dispus desființarea completă a lucrărilor neautorizate și readucerea terenului la forma inițială, responsabilitatea revenind persoanelor care au executat intervenția. Această decizie vine în contextul în care modificarea albiilor și a zonelor de protecție ale râurilor poate amplifica vulnerabilitatea localităților din apropiere, mai ales în perioade de ploi abundente, când cursurile de apă pot crește rapid.

Oficialii subliniază că utilizarea de materiale nepotrivite și intervențiile necontrolate în aceste perimetre produc dezechilibre ecologice greu de reparat, motiv pentru care legislația în vigoare este una strictă și ferm aplicată.

„Astfel de lucrări pot genera inundații, alunecări de teren, poluarea solului și a apei, afectând direct siguranța comunităților și ecosistemelor locale”, a adăugat Garda Națională de Mediu, reamintind că lucrările neautorizate în albiile sau zonele de protecție ale cursurilor de apă reprezintă fapte grave, cu impact semnificativ asupra mediului

Ce riscuri juridice presupun intervențiile neautorizate în zonele de protecție ale apelor

Pe lângă amenzile contravenționale aplicate de comisari, cadrul legislativ prevede pedepse penale pentru astfel de intervenții, având în vedere pericolele generate asupra comunităților și ecosistemelor. În funcție de amploarea lucrărilor și de consecințele asupra mediului, cei responsabili pot primi până la cinci ani de închisoare, relatează hotnews.ro. Această sancțiune este menită să descurajeze acțiunile care afectează integritatea resurselor naturale.

Autoritățile atrag atenția că protejarea albiilor și prevenirea degradării lor reprezintă un obiectiv esențial pentru siguranța publică și pentru menținerea echilibrului ecologic al zonelor rurale și urbane.