Ce se întâmplă cu banii din PNRR după amânarea CCR? Iată că România ar avea încă posibilitatea să acceseze cele 231 de milioane de euro din PNRR sau o parte din această sumă, cu condiția ca legea privind reforma pensiilor magistraților să fie adoptată până la data de 28 ianuarie 2026, adică la două luni după termenul inițial, potrivit Hotnews.

Astăzi, Curtea Constituțională a decis să amâne pronunțarea asupra contestației formulate de ÎCCJ, stabilind noul termen pentru 28 decembrie.

Ce spune Guvernul despre termenul-limită pentru fondurile europene

„Evaluarea finală de către Comisia Europeană se face la două luni de când trebuia îndeplinit jalonul, adică în 28 ianuarie”, au transmis surse citate de . Astfel, Executivul va încerca să negocieze cu Comisia Europeană dacă legea va fi adoptată până la acest termen, pentru a putea beneficia de finanțare, chiar dacă data inițială de 28 noiembrie nu a fost respectată.

Guvernul Bolojan și-a asumat a doua oară răspunderea pentru acest proiect pe 2 decembrie, după ce legea a fost adoptată prima dată în Guvern chiar pe 28 noiembrie. Argumentul este că, la data limită, procedura de modificare a legii era deja în desfășurare.

Ce urmează după decizia Curții Constituționale

Dacă CCR va considera legea constituțională, aceasta va fi transmisă președintelui României, Nicușor Dan, care va avea la dispoziție trei opțiuni: să o promulge, să o conteste la CCR sau să o retrimită în Parlament pentru reexaminare.

În cazul în care CCR va declara legea neconstituțională, proiectul se va întoarce la Guvern pentru ajustări conform observațiilor Curții.

Ce reprezintă banii din PNRR, jalonul de 231 milioane de euro

Acest jalon din PNRR este legat de reforma pensiilor magistraților, mai exact, de „intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”. Termenul inițial pentru acest jalon era 28 noiembrie 2025.

În luna martie 2025, Ministerul Fondurilor Europene a anunțat că Bruxellesul a comunicat României că jalonul nu a fost îndeplinit în mod satisfăcător, din cauza „problemelor de echitate în stabilirea anumitor categorii de pensii speciale față de sistemul public general de pensii”. Astfel, suma de 230 milioane euro este suspendată până la îndeplinirea condițiilor.

Ce tensiuni există între Guvern și CSM privind reforma pensiilor magistraților

În octombrie, Consiliul Superior al Magistraturii a susținut că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților, pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, „nu are legătură cu obligațiile României din PNRR”.

Ca răspuns, ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a calificat aceste afirmații drept „nefondate și periculoase”, insistând că reforma este un jalon esențial din PNRR, de care depinde accesarea celor 231 milioane euro din fondurile europene.