Parchetul a decis urmărirea penală pentru 10 persoane, în cazul incendiului de la Piatra Neamț. Flăcările au pornit de la o candela aprinsă (VIDEO)

După un an de la incendiul izbucnit la Spitalul din Piatra Neamț, în urma căruia au murit 10 pacienți intubați, bolnavi de COVID-19, apar și primele învinuiri. Zece persoane, printre care șase foști manageri ai spitalului, au fost puși sub acuzare pentru ucidere, vătămare și distrugere din culpă. Totodată, spitalul ca persoană juridică a fost pus sub acuzare pentru plata despăgubirilor către victime.

10 persoane, urmărite penal în cazul incendiului de la Piatra Neamț

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat începerea urmăririi penale față de 10 persoane, precum și față de Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Este vorba despre șase foști manageri ai spitalului, șeful Secției ATI și două asistente care au fost puși sub acuzare pentru ucidere, vătămare și distrugere din culpă.

Foștii manageri și șeful de la ATI sunt acuzați că nu au luat măsurile necesare pentru evitarea pericolelor după ce spitalul a fost desemnat unitate COVID. Asistentele sunt acuzate că au aprins o candelă la căpătâiul unui bolnav și au lăsat-o nesupravegheată în condițiile în care exista risc de explozie din cauza instalațiilor de oxigen.

Sursa incendiului de la Piatra Neamț: o candela aprinsă

Este pentru prima dată când procurorii spun oficial, clar, că sursa incendiului de la Piatra Neamț a fost o candelă care a alimentat oxigenul din încăpere.

Această lumânare tip candelă ar fi constituit sursă de inițiere a focului cu consecința incendierii salonului 240 ATI, care a avut ca urmări moartea a 10 pacienți, vătămarea corporală a unui medic, degradarea salonului, distrugerea instalațiilor de fluide medicale, aer comprimat și electrică, a echipamentelor de ventilație mecanică, precum și a altor echipamente medicale.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ este urmărit penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă în formă calificată.

10 pacienți bolnavi de COVID-19 au murit în incendiul de la Piatra Neamț

Incendiul izbucnit în 14 noiembrie 2020, la Secţia ATI a Spitalului Judeţean Neamţ, s-a soldat cu decesul a zece pacienţi. Alte şapte persoane, inclusiv medicul Ioan Cătălin Denciu, care a încercat să salveze bolnavii, au fost rănite atunci.

În cazul incendiului de la Piatra Neamț s-au făcut peste 100 de audieri și au fost ridicate mii de documente de la spital. Șase expertize de specialitate au ajuns până acum la dosar.