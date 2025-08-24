B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Câți bani cheltuie părinții pe rechizite anul acesta: „Nu avem buget, pentru copil facem orice”

Câți bani cheltuie părinții pe rechizite anul acesta: „Nu avem buget, pentru copil facem orice”

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 21:54
Câți bani cheltuie părinții pe rechizite anul acesta: „Nu avem buget, pentru copil facem orice”
Sursa foto: Freepik

Pe 8 septembrie începe noul an școlar, iar părinţii au început deja goana după rechizite. Bugetul poate sări lejer de 1.000 de lei.

Cuprins

  • Ce prețuri au rechizitele anul acesta
  • Ce spun designerii despre ținutele pentru școală

Ce prețuri au rechizitele anul acesta

Un ghiozdan poate costa chiar și câteva sute de lei, 50 de lei e un stilou de calitate ori un penar, iar caietele se vând chiar și cu 20 de lei.

Cristian a avut lista pregătită. E nevoit să cheltuiască o mică avere pentru copilul lui: „De la învăţătoare, o grămadă de chestii. Nu avem buget, pentru copil facem orice. Hârtie creponată, stilou, creioane colorate, plastilină, de toate”.

Unii părinți cedează rugăminților copiilor și le cumpără și ultimele noutăți în domeniu.

„Avem aici de exemplu stiloul retractabil, un stilou care ne ajută să nu mai indoim varful, o foarfecă ce taie doar hârtia, nu doar şi părul, radieră electrică. Produse pentru stângaci, special destinate”, a spus Radu Leonard, reprezentantul unui magazin, pentru Observator News.

Peste 650.000 de preşcolari sau elevi din categorii defavorizate au primit de la stat câte 500 de lei pe cardurile educaţionale pentru a se pregăti de școală. Sumele pot fi folosite până pe 31 august.

Ce spun designerii despre ținutele pentru școală

Designerii au și sfaturi ce pot purta elevii la școală.

„Nu se poartă treningul la școală, la liceu sau la facultate, purtați foarte mult denim, blugi, de pildă, și nu alegeți culori foarte stridente, țipătoare. E foarte important ca fetele să nu mai ia exemple din showbiz, nu le mai copiați pe Loredana Chivu sau pe Daniel Crudu, ele au ținute mai degrabă de club de noapte.

Elevele trebuie să evite fustele foarte scurte și bluzele decoltate, dar și colanții, mai ales la cursuri. Nu îi mai purtați cu adidași și cizme, sunt îngrozitori! Alegeți un pantalon mai lejer, un sacou, o cămașă, o helancă, o vestă, ceva decent. La școală mergem să învățăm, nu să facem parada modei”, a spus designerul Florin Burescu, potrivit Click!.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii”. S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore
Eveniment
Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii”. S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore
Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita
Eveniment
Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita
„Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”. Părintele Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul lui Dan Tanasă (AUR) să refuzăm livratorii străini (FOTO)
Eveniment
„Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”. Părintele Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul lui Dan Tanasă (AUR) să refuzăm livratorii străini (FOTO)
Modul inedit prin care o fermă din Iași a reușit să își atragă clienți. Oamenii au șansa să se conecteze cu natura, în timp ce își fac piața
Eveniment
Modul inedit prin care o fermă din Iași a reușit să își atragă clienți. Oamenii au șansa să se conecteze cu natura, în timp ce își fac piața
Aglomerație la ieșirea din țară de la Giurgiu. Câte minute petrec românii la coadă pentru a trece Podul Prieteniei
Eveniment
Aglomerație la ieșirea din țară de la Giurgiu. Câte minute petrec românii la coadă pentru a trece Podul Prieteniei
Primăria unei comune fără canalizare și apă potabilă a investit 25.000 de euro pe 100 de bănci. Ce spun localnicii
Eveniment
Primăria unei comune fără canalizare și apă potabilă a investit 25.000 de euro pe 100 de bănci. Ce spun localnicii
Peste 5.400 de ucraineni au trecut ilegal granița României în primele șapte luni ale acestui an
Eveniment
Peste 5.400 de ucraineni au trecut ilegal granița României în primele șapte luni ale acestui an
Un bărbat și fiica lui de 12 ani, la un pas de tragedie după ce au ignorat avertismentele salvamarilor
Eveniment
Un bărbat și fiica lui de 12 ani, la un pas de tragedie după ce au ignorat avertismentele salvamarilor
Scene de groază în Vâlcea. O femeie a sunat la 112 după ce un individ a început să tragă cu pistolul în mașina în care se afla
Eveniment
Scene de groază în Vâlcea. O femeie a sunat la 112 după ce un individ a început să tragă cu pistolul în mașina în care se afla
Bolojan a semnat milioane pentru ajutor, nu a pozat cu lopata – reacțiile după postarea lui Marian Godină
Eveniment
Bolojan a semnat milioane pentru ajutor, nu a pozat cu lopata – reacțiile după postarea lui Marian Godină
Ultima oră
21:27 - Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
20:59 - Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
20:33 - Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală
20:22 - Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii”. S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore
19:49 - Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita
19:20 - Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
18:47 - „Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”. Părintele Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul lui Dan Tanasă (AUR) să refuzăm livratorii străini (FOTO)
18:21 - CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
17:58 - Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
17:30 - Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)