Pe 8 septembrie , iar părinţii au început deja goana după rechizite. Bugetul poate sări lejer de 1.000 de lei.

Cuprins

Ce prețuri au rechizitele anul acesta

Ce spun designerii despre ținutele pentru școală

Ce prețuri au rechizitele anul acesta

Un ghiozdan poate costa chiar și câteva sute de lei, 50 de lei e un stilou de calitate ori un penar, iar caietele se vând chiar și cu 20 de lei.

Cristian a avut lista pregătită. E nevoit să cheltuiască o mică avere pentru copilul lui: „De la învăţătoare, o grămadă de chestii. Nu avem buget, pentru copil facem orice. Hârtie creponată, stilou, creioane colorate, plastilină, de toate”.

Unii părinți cedează rugăminților copiilor și le cumpără și ultimele noutăți în domeniu.

„Avem aici de exemplu stiloul retractabil, un stilou care ne ajută să nu mai indoim varful, o foarfecă ce taie doar hârtia, nu doar şi părul, radieră electrică. Produse pentru stângaci, special destinate”, a spus Radu Leonard, reprezentantul unui magazin, pentru .

Peste 650.000 de preşcolari sau elevi din categorii defavorizate au primit de la stat câte 500 de lei pe cardurile educaţionale pentru a se pregăti de școală. Sumele pot fi folosite până pe 31 august.

Ce spun designerii despre ținutele pentru școală

Designerii au și sfaturi la școală.

„Nu se poartă treningul la școală, la liceu sau la facultate, purtați foarte mult denim, blugi, de pildă, și nu alegeți culori foarte stridente, țipătoare. E foarte important ca fetele să nu mai ia exemple din showbiz, nu le mai copiați pe Loredana Chivu sau pe Daniel Crudu, ele au ținute mai degrabă de club de noapte.

Elevele trebuie să evite fustele foarte scurte și bluzele decoltate, dar și colanții, mai ales la cursuri. Nu îi mai purtați cu adidași și cizme, sunt îngrozitori! Alegeți un pantalon mai lejer, un sacou, o cămașă, o helancă, o vestă, ceva decent. La școală mergem să învățăm, nu să facem parada modei”, a spus designerul Florin Burescu, potrivit