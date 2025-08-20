B1 Inregistrari!
Ce haine ar trebui să evite tinerii să poarte la școală. Sfaturile designerilor vestimentari: „Nu trebuie să avem adidași extravaganți și genți de firmă"

Ce haine ar trebui să evite tinerii să poarte la școală. Sfaturile designerilor vestimentari: „Nu trebuie să avem adidași extravaganți și genți de firmă”

20 aug. 2025, 20:43
Ce haine ar trebui să evite tinerii să poarte la școală. Sfaturile designerilor vestimentari: „Nu trebuie să avem adidași extravaganți și genți de firmă”
Sursa Foto: Freepik

Mai sunt doar câteva săptămâni până la începutul unui nou an școlar. Elevii și părinții au început goana după rechizite, dar și după hainele pe care le vor îmbrăca din toamnă. În acest context, designerii Florin Burescu și Mihai Albu vin cu o serie de sfaturi despre ce ar trebui și ce nu să poarte tinerii la școală.

 

 Cuprins: 

  1. Ce le recomandă designerul Florin Burescu elevilor
  2. Ce piese vestimentare ar trebui evitate la școală
  3. La ce le recomandă Mihai Albu elevilor să fie atenți când aleg încălțările pentru școală

Ce le recomandă designerul Florin Burescu elevilor

Florin Burescu pune foarte mult accent pe decența ținute pe care le poartă elevii la școală. El recomandă elevelor să nu mai copiezele vestimentanția vedetele din showbiz și elevilor să nu mai ia exemplu diverși cântăreți și modul în care se afișază ei pe scenă.

„Nu se poartă treningul la școală, la liceu sau la facultate, purtați foarte mult denim, blugi, de pildă, și nu alegeți culori foarte stridente, țipătoare. E foarte important ca fetele să nu mai ia exemple din showbiz, nu le mai copiați pe Loredana Chivu sau pe Daniel Crudu, ele au ținute mai degrabă de club de noapte.

Atenție și la ținutele adolescenților, că au început să se manelizeze cu toții, poartă șosete cu vedere la gleze și cămăși desfăcute la nasturi până la buric. Terminați-o și cu tatuajele, adesea nici nu le cunoașteți bine simbolurile”, a spus Florin Burescu, potrivit Click!.

Ce piese vestimentare ar trebui evitate la școală

De asemenea, designerul Florin Burescu a subliniat cât este de important ca tinerii să facă diferența între școală și o prezentare de modă atunci când își aleg ținuta. Aceștia ar trebui să opteze pentru haine cât mai clasice, care să nu iasă în evidență prin culori țipătoare sau mărci de lux.

„Nu trebuie să confundăm scoala cu o pasarelă de modă, nu trebuie să avem adidași extravaganți și genți de firmă, să mergem mai mult pe zona clasică.

Elevele trebuie să evite fustele foarte scurte și bluzele decoltate, dar și colanții, mai ales la cursuri. Nu îi mai purtați cu adidași și cizme, sunt îngrozitori! Alegeți un pantalon mai lejer, un sacou, o cămașă, o helancă, o vestă, ceva decent. La școală mergem să învățăm, nu să facem parada modei”, a mai spus designerul.

 

La ce le recomandă Mihai Albu elevilor să fie atenți când aleg încălțările pentru școală

Și Mihai Albu vine cu câteva sfaturi utile pentru elevi. La fel ca Florin Burescu, designer de încălțăminte consideră că tinerii ar trebui să opteze pentru piese neutre, simple, fără culori țipătoare sau toc.

„La școală nu te încalți cu pantofi cu toc înalt, este total nepotrivit. Există atâtea modele de încălțăminte, tinerești, dar fără toc, în culori decente, nu țipătoare. E de preferat încălțămintea din piele, dar sunt atâtea modele și din imitație de piele, frumos lucrate, ceva mai ieftine. Deci, evitați culorile tari, modelele extravagante și tocurile. E timp și pentru ele!”, a spus și Mihai Albu.

