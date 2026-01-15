B1 Inregistrari!
Parlamentul European pregătește schimbări majore: bagaj de cabină gratuit și costuri mai mici pentru pasageri

Ana Beatrice
15 ian. 2026, 08:27
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce gratuități noi ar putea primi pasagerii care zboară în UE
  2. Se schimbă despăgubirile pentru întârzierile zborurilor în UE

Parlamentul European pregătește noi reguli care ar putea schimba semnificativ drepturile pasagerilor. Primele măsuri luate în calcul vizează despăgubirile pentru întârzierile zborurilor și pentru problemele legate de bagajele de cală. În paralel, companiile aeriene vin cu o poziție complet opusă. Ele cer reducerea penalizărilor financiare pe care trebuie să le plătească în cazul întârzierilor.

Mai mult, susțin că ar trebui schimbată și durata minimă de întârziere de la care se calculează despăgubirile. Astfel, obligațiile financiare ale companiilor aeriene ar deveni mai mici.

Ce gratuități noi ar putea primi pasagerii care zboară în UE

Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană ar putea avea parte de reguli mai avantajoase și costuri mai mici. În Parlamentul European au fost discutate mai multe propuneri care urmăresc să le ofere călătorilor gratuități suplimentare. O parte dintre acestea au fost deja selectate și se bucură de sprijinul majorității statelor membre.

Printre cele mai importante schimbări se află posibilitatea ca bagajul de cabină să devină gratuit la toate companiile aeriene. Măsura i-ar include și pe operatorii low-cost, care în prezent taxează acest serviciu.

Totodată, se ia în calcul eliminarea tarifelor suplimentare pentru check-in, dar și pentru alegerea locurilor copiilor. Astfel, familiile nu ar mai fi obligate să plătească în plus.

„Toate companiile aeriene care operează pe teritoriul Uniunii Europene ar urma să fie obligate să acorde pasagerilor dreptul să urce în avion cu un bagaj de mici dimensiuni, un ghiozdan sau o geantă de laptop și, în plus, un al doilea bagaj de mână de maxim 100 cm și maxim 7 kg”, se arată în documentul votat de membrii Parlamentului European.

Cu toate acestea, pentru ca noile măsuri să intre efectiv în vigoare, documentul trebuie să fie aprobat și de Comisia Europeană, dar și de Consiliul Uniunii Europene.

Se schimbă despăgubirile pentru întârzierile zborurilor în UE

Regulile care îi protejează pe pasagerii companiilor aeriene ar putea fi schimbate, iar discuțiile au ajuns deja în Parlamentul European. Tema despăgubirilor pentru întârzierile zborurilor a devenit una dintre cele mai disputate la nivel european, mai ales după ce marile companii aeriene au cerut Consiliului UE modificarea sistemului actual. Acestea vor ca sumele plătite pasagerilor să fie mai mici și să se acorde în condiții mai restrictive.

Consiliul UE și companiile aeriene susțin ca valoarea compensațiilor să scadă la maximum 500 de euro și să fie acordată doar dacă întârzierea este mai mare de 4 sau chiar 6 ore. În schimb, Parlamentul European propune menținerea actualului nivel de protecție pentru pasageri. Instituția își dorește păstrarea compensațiilor de până la 600 de euro, acordate în continuare în cazul întârzierilor de peste 3 ore, notează click.ro.

