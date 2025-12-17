Nicușor Dan a declarat că, în opinia sa, problemele cele mai mari în sistemul de Justiție sunt la Inspecția Judiciară și la modul de promovare a magistraților. Totuși, președintele a insistat că acuzațiile formulate public trebuie și probate.

Nicușor Dan, reacție la acuzațiile din Justiție

„Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Am programată , imediat ce voi reveni în țară, luni dimineață, cu magistrații care vor să exprime problemele cu privire la sistemul de justiție. Colegii au primit deja multe materiale.

Trebuie să separăm faptele de opinii. (…) Sunt probleme la Inspecția Judiciară, la modul în care se fac promovări pe funcții de conducere în instanțe și de la instanțele inferioare la cele superioare. Lucrurile astea trebuie probate. Nu e o chestiune de slogane sau de cine strigă mai tare. Sunt și trebuie probate”, a declarat Nicușor Dan, la o conferință susținută în cadrul vizitei în Marea Britanie.

Acesta a precizat apoi că va continua discuțiile până „vom ajunge la o concluzie care să fie unanim recunoscută” și a avansat un termen de două-trei luni: „O să vedem vinovății; dacă sunt, mă voi exprima public”.

Ce spune Nicușor Dan despre Cătălin Predoiu

Întrebat dacă va cere demisia lui Cătălin Predoiu (PNL), fost ministru al Justiție, acum ministru al Internelor, președintele Nicușor Dan a răspuns că are atribuții doar pe pozițiile de consilier prezidențial și de stat: „Pe poziții care nu sunt în subordinea directă a președintelui e o chestiune de societate și de respectivele instituții. Va fi o analiză temeinică și din această analiză vor rezulta niște fapte dovedite”.