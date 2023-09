Patriarhia: Medicii nu sunt obligaţi să elibereze adeverințe pentru copiii ce urmează să fie botezați / După tragedia din Suceava, preotul e obligat să discute cu părinții și nașii, după ce au consultat medicul, pentru a prezenta onest starea de sănătate a copilului

Patriarhia Română a anunțat că medicii nu sunt obligaţi să elibereze adeverinţă care să certifice starea bună de sănătate a copilului ce urmează a fi botezat. Precizarea vine după ce Sandra Alexiu, preşedinta Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, că a primit o solicitare pentru a elibera o astfel de adeverință, așa încât un bebeluș să fie botezat. Postarea sa a devenit virală pe internet.

Ce spune Patriarhia Română despre recomandările în cazul Tainei Botezului

„Nu există (nici nu ar putea exista) o asemenea obligaţie pentru medici. Bunul-simţ, grija şi responsabilitatea preoţilor, părinţilor şi naşilor, cei care participă concret la evenimentul crucial al botezării unui copil, constituie singurul subiect real pe această temă.

Pornind însă de la survenită după un botez oficiat la sfârşitul lunii ianuarie 2021 într-o biserică din Suceava, tragedie care a scos la lumină lucruri asupra cărora trebuie reflectat intens (starea fragilă de sănătate a pruncului, prejudecata că pruncii trebuie botezaţi la o vârstă cât mai fragedă, luându-se ca ipotetic reper vârsta de 40 de zile, dar ignorându-se esenţialul grad de vigoare a copilaşilor şi inexistenţa presiunii unui termen limită pentru Botez), pornind aşadar de la acest caz tragic care a tulburat societatea şi a surpat viaţa unui preot onest care, deşi nu a fost găsit vinovat în cadrul cercetării judiciare declanşate de caz, a rămas grav marcat de tragedie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a pronunţat în şedinţa sa de lucru din februarie 2021”, a transmis Patriarhia Română.

Prin urmare, au fost luate câteva decizii:

Înainte de botez, preotul are obligaţia de se întâlni cu părinţii şi naşii copilului, întâlnire în cadrul căreia aceştia, după consultarea anterioară cu medicul pediatru, să prezinte în mod onest preotului starea reală de sănătate a copilului şi dorinţa ca el să fie botezat.

În cadrul Facultăţilor de Teologie se va acorda o atenţie sporită practicii „afundări” din timpul slujbei Botezului

În fiecare protopopiat va fi organizată o consfătuire anuală cu preoţii, referitoare la săvârşirea corectă a fiecărei Sfinte Taine şi vor fi susţinute cateheze cu credincioşii privind semnificaţia duhovnicească a Sfintelor Taine.

Unui medic i s-a cerut adeverință că un bebeluș e sănătos, pentru a fi botezat

Patriarhia Română a venit cu aceste explicații după ce Sandra Alexiu, preşedinta Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, a susținut, într-o postare pe Facebook, că i s-a cerut o adeverință care să ateste că un bebeluș e sănătos, pentru a putea fi botezat.

„Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverinţă că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat… Am solicitat suportul legal. Am primit informaţia că aşa e legea de la patriarhie şi să fac bine sa respect legea, ca asa fac toţi ceilalţi medici, nu crâcnesc. Am primit şi o adeverinţă drept exemplu, drept dovadă (lumească) de incompatibilitate a legii patriarhiei cu legile celelalte (GDPR). Semnat şi cu Doamne ajută!

Eu acum ce să fac, să îi recomand să schimbe preotul?! Cât e adânc e întipărită în ADN gena birocraţiei în ţara asta?”, a scris Sandra Alexiu, în postarea sa.