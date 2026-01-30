B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Melania Trump, abandonată la propria premieră! Familia a lipsit de la evenimentul care trebuia să fie despre ea

Melania Trump, abandonată la propria premieră! Familia a lipsit de la evenimentul care trebuia să fie despre ea

Ana Beatrice
30 ian. 2026, 17:38
Melania Trump, abandonată la propria premieră! Familia a lipsit de la evenimentul care trebuia să fie despre ea
Sursă Foto: Hepta.ro/ Credit: Thompson / AdMedia (Credit Image: © Thompson/AdMedia via ZUMA Press Wire)
Cuprins
  1. Cine din familia Trump a fost prezent la lansarea documentarului
  2. Cum a fost primit documentarul de publicul american

Reflectoarele au fost puse pe Melania Trump! Povestea ei de viață a transformat premiera noului documentar într-un eveniment așteptat cu mare interes. Totuși, această zi a fost marcată de o absență notabilă. Majoritatea copiilor lui Donald Trump nu au fost prezenți. Detaliul nu a trecut neobservat și a stârnit rapid reacții în presa internațională.

Melania World Premiere. Sursă Foto: Hepta.ro

Producția a fost realizată cu un buget impresionant de 40 de milioane de dolari. La această sumă se adaugă încă 35 de milioane investite exclusiv în promovare. Documentarul urmărește parcursul Melaniei, de la viața de om obișnuit până la rolul de Primă Doamnă a Statelor Unite. În același timp, filmul oferă publicului acces la momente rare din culisele vieții de la Casa Albă.

Cine din familia Trump a fost prezent la lansarea documentarului

Lipsa mai multor membri ai familiei Trump a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte ale serii de 29 ianuarie. Printre absenți s-a numărat și Barron Trump, în vârstă de 19 ani, fiul lui Donald și al Melaniei. Potrivit The Independent, faptul că nu a fost prezent este în ton cu discreția care îi caracterizează aparițiile publice extrem de rare.

Înainte de eveniment, sursele indicau deja că Eric și Ivanka Trump nu aveau de gând să fie prezenți. În cele din urmă, Donald Trump Jr. a fost singurul copil al președintelui care și-a făcut apariția pe covorul roșu.

La premieră a participat și regizorul Brett Ratner, însă lipsa majorității familiei a umbrit momentul și a stârnit numeroase semne de întrebare.

Cum a fost primit documentarul de publicul american

Primele date privind vânzările de bilete din ziua premierei indică un interes destul de scăzut la nivel național în Statele Unite. Prima proiecție organizată de AMC a avut loc în celebrul mall The Grove din Los Angeles. Până joi după-amiază, doar 15 din cele 132 de locuri disponibile erau ocupate.

Situația nu a fost mult diferită nici la Alamo Drafthouse din New York, unde pentru proiecția de după-amiază s-au vândut doar două bilete din 31. Seara, interesul a crescut ușor, ajungând la 14 locuri ocupate.

Tags:
Citește și...
Prietena rusoaică a lui Barron Trump, bătută de un conațional în Londra. De la ce a pornit scandalul
Externe
Prietena rusoaică a lui Barron Trump, bătută de un conațional în Londra. De la ce a pornit scandalul
Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Externe
Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile
Externe
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Externe
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”
Externe
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”
Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026
Externe
Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026
Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
Externe
Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
Dezastru în Budapesta: Mii de gropi distrug mașinile șoferilor, iar despăgubirile au explodat
Externe
Dezastru în Budapesta: Mii de gropi distrug mașinile șoferilor, iar despăgubirile au explodat
Donald Trump, declarație la premiera filmului de 75 de milioane de dolari a Melaniei: „Nu știu dacă sunt încântat”
Externe
Donald Trump, declarație la premiera filmului de 75 de milioane de dolari a Melaniei: „Nu știu dacă sunt încântat”
Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
Externe
Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
Ultima oră
19:31 - „Să-i spuneți lu’ aia de mate că o iubesc!”. Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică
19:23 - Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România
18:55 - Condamnarea primită de femeia din Galați care și-a omorât în bătaie fetița de 9 ani. Decizia instanței, definitivă
18:24 - Tot mai mulți tineri spun că se simt ca la 60 de ani. Stresul, social media și lipsa somnului duc la epuizare și „îmbătrânire” înainte de vreme: „N-am chef de nimic”
18:20 - Prietena rusoaică a lui Barron Trump, bătută de un conațional în Londra. De la ce a pornit scandalul
17:39 - Magda Pălimariu, mărturisiri despre divorțul de Piticu de la Simplu. Ce nu ar trebui niciodată să accepte o femeie într-o relație
17:13 - Decizie radicală. Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy: „Pentru mine, acest copil nu mai există. Mă lepăd!”
17:01 - (VIDEO) Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open. Patru ore i-au trebuit să îl învingă pe Jannik Sinner. Finală istorică între Djokovic și Alcaraz
16:53 - Ministrul Sănătății vine cu vești bune! Lista medicamentelor compensate se extinde cu 33 de tratamente
16:47 - Protest la rafinăria Petromidia. De ce sunt angajații furioși și cum răspunde conducerea