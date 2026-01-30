Reflectoarele au fost puse pe Melania Trump! Povestea ei de viață a transformat premiera noului documentar într-un eveniment așteptat cu mare interes. Totuși, această zi a fost marcată de o absență notabilă. Majoritatea copiilor lui Donald Trump nu au fost prezenți. Detaliul nu a trecut neobservat și a stârnit rapid reacții în presa internațională.

Producția a fost realizată de 40 de milioane de dolari. La această sumă se adaugă încă 35 de milioane investite exclusiv în promovare. Documentarul urmărește parcursul Melaniei, de la viața de om obișnuit până la rolul de Primă Doamnă a Statelor Unite. În același timp, filmul oferă publicului acces la momente rare din culisele vieții de la Casa Albă.

Cine din familia Trump a fost prezent la lansarea documentarului

Lipsa mai multor membri ai familiei Trump a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte ale serii de 29 ianuarie. Printre absenți s-a numărat și Barron Trump, în vârstă de 19 ani, fiul lui Donald și al Melaniei. Potrivit , faptul că nu a fost prezent este în ton cu discreția care îi caracterizează aparițiile publice extrem de rare.

Înainte de eveniment, sursele indicau deja că Eric și Ivanka Trump nu aveau de gând să fie prezenți. În cele din urmă, Donald Trump Jr. a fost singurul copil al președintelui care și-a făcut apariția pe covorul roșu.

La premieră a participat și regizorul Brett Ratner, însă lipsa majorității familiei a umbrit momentul și a stârnit numeroase semne de întrebare.

Cum a fost primit documentarul de publicul american

Primele date privind vânzările de bilete din ziua premierei indică un interes destul de scăzut la nivel național în Statele Unite. Prima proiecție organizată de AMC a avut loc în celebrul mall The Grove din Los Angeles. Până joi după-amiază, doar 15 din cele 132 de locuri disponibile erau ocupate.

Situația nu a fost mult diferită nici la Alamo Drafthouse din New York, unde pentru proiecția de după-amiază s-au vândut doar două bilete din 31. Seara, interesul a crescut ușor, ajungând la 14 locuri ocupate.

Lucrurile stau însă mai bine în zonele considerate conservatoare, precum Orange County din California, Houston din Texas sau Miami din Florida. Potrivit unui studiu realizat de revista Wired, doar două proiecții din întreaga țară au fost complet sold out. Una la un cinematograf AMC din Independence, Missouri, și alta la un AMC din Vero Beach, Florida. Interesant este că Vero Beach se află la aproximativ o oră de mers cu mașina de , reședința președintelui, detaliu care explică parțial entuziasmul local.